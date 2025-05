Ellos son los niños elegidos para interpretar a 'Harry', 'Ron' y 'Hermione' en la nueva adaptación de 'Harry Potter'

La nueva adaptación de los libros de 'Harry Potter' sigue en marcha y ya se dieron a conocer los actores que interpretarán a los tres magos que protagonizan la saga: 'Harry', 'Ron' y 'Hermione'.

A través de las redes sociales, HBO anunció a los pequeños que tendrán la enorme responsabilidad de dar vida a los míticos personajes, que en la saga de películas fueron interpretados por los británicos Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

"Estimado 'Sr. Potter', 'Srta. Granger' y 'Sr. Weasley': Nos complace informarles que tienen un lugar en la 'Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería'", dice el enunciado que acompaña la fotografía.

En la imagen se puede observar a Dominic McLaughlin como 'Harry Potter', Arabella Stanton como 'Hermione Granger' y Alastair Stout como 'Ron Weasley, quienes fueron seleccionados luego de una intensa búsqueda por parte de los creativos detrás de esta nueva serie de televisión.

Según reportó Variety, más de 3 mil actores audicionaron para poder interpretar a los niños magos luego de que HBO lanzara un casting abierto en otoño del año pasado.

La serie de 'Harry Potter' está escrita y producida por Francesca Gardiner, una guionista británica que ha estado detrás de exitosos shows como 'His Dark Materials'. Mientras Mark Mylod (The Last of Us') será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO.

Además, la serie cuenta con la producción ejecutiva de la autora J.K. Rowling, quien es la mente detrás de todo este mundo fantástico que ha vendido millones de copias alrededor en diferentes países.

Por su parte, el elenco de adultos ya se encuentra confirmado y está conformado por John Lithgow como 'Albus Dumbledore', Janet McTeer como 'Minerva McGonagall', Paapa Essiedu como 'Severus Snape', y Nick Frost como 'Rubeus Hagrid'.

A pesar de que muchos han criticado la decisión de hacer una nueva versión de la saga de libros, pues argumentan que las películas fueron un éxito gracias a diferentes factores culturales y artísticos que se vivían a inicios de los años 2.000, los creadores de la serie quieren explorar varias de las historias que no se contaron en la gran pantalla.