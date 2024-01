Reconocido actor de novelas mexicanas ahora hace contenido para adultos en popular plataforma digital: "Lo hago porque quiero y porque puedo"

El reconocido actor de novelas mexicanas, Sergio Mayer, ahora hace contenido para adultos en una popular plataforma digital.

Así lo dio a conocer el también modelo en una rueda de prensa al término de un programa de entretenimiento que grababa.

Entre las nuevas posibilidades para tener ingresos adicionales, el artista decidió abrir una cuenta en la red social OnlyFans.

"Hay personas que se les hace muy sensual los pies o que les gusta tu espalda, son fetiches y no tiene nada de malo, hay gente que paga por ver tus pies”, sostuvo el actor.

“Mis hijas no saben, no vivieron lo de 'Sólo para mujeres', es otra generación e igual al principio mis hijas me dijeron que cómo se me ocurría hacerlo y les dije: 'mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas’. No tengo problema en decirlo", aclaró.

Al ser preguntado sobre los pormenores del contenido que sube al sitio web, Mayer mencionó: “No sé si haga colaboración. Quizá sí haga una con mi esposa. A ella le da risa, ella me coordina y me ayuda”.

“Si no tuviera familia, quizá sí haría otras colaboraciones (...) Esto lo hago porque quiero y porque puedo (...) También es un mensaje para las nuevas generaciones”, agregó.

Sergio Mayer Bretón, de 57 años de edad, es un modelo, cantante, político, activista, productor y actor mexicano.

De 2018 a 2021 se desempeñó como diputado federal por el distrito 6 de la Ciudad de México, correspondiente a zonas de las Alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.