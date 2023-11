Ciclista financiará su carrera hacia los Olímpicos de Paris 2024 con OnlyFans

Una de las temporadas más esperadas por los deportistas de todo el mundo está a la vuelta de la esquina, los Juegos Olímpicos París 2024, y para ello varios atletas de diferentes países hacen lo imposible para poder participan en una de las competencias más importantes del planeta.

Conseguir patrocinio y contar con la suficiente economía para cubrir los gastos que implica participar en los juegos olímpicos no es algo fácil, por ello, algunos deportistas recurren a otros métodos para asegurar su asistencia en el evento.

Ese es el caso de la ciclista rumana Alexandra Ianculescu, quien al darse cuenta de que su apariencia física le podría ayudar, decidió abrir su cuenta en la plataforma OnlyFans para poder financiar los costos para los juegos.

La deportista le comentó al medio Daily Star que “Hice una cuenta de Onlyfans en 2021... ¡Me está ayudando a sobrevivir, a pagar el alquiler, a pagar la comida y cubre las facturas del ciclismo y del café!”.

Además, añadió la idea de abrir su cuenta en OnlyFans vino de un amigo, quien simplemente le dijo “¿Por qué no simplemente tienes una cuenta de Onlyfans y creas un detrás de escena de lo que haces? Y como publicas fotos en bikini de todos modos, puedes hacerlo, cobrar por eso”.

Una idea que le quedó sonando y pensó “¿en serio, la gente paga por eso? Me gusta mi cuerpo, quiero publicarlo de todos modos. Así que dije: ‘me daré un mes y veré cómo me va’. ¡Y fue una locura!”.

De cumplir su objetivo, de llegar a los Juegos Olímpicos de París, Alexandra se uniría a lista exclusiva de atletas de élite que han competido en las versiones de verano e invierno de los juegos.

No obstante, la ciclista es consciente de que tiene unas metas que lograr antes de los juegos y es que su objetivo más cercano son los campeonatos nacionales canadienses de este verano, en los que, al igual que todos, tiene grandes expectativas.

“Pero no, no me estoy poniendo altas expectativas porque no quiero decepcionarme, pero sé que espero ser un asco en algo nuevo, lo cual es una sensación realmente agradable”, expresó.

Y comentó que sus planes a futuro solamente incluyen practicando ciclismo, por lo que es consciente de que tiene que trabajar muy duro para llegar allí.

“Tengo paciencia. Planeo hacer esto por mucho tiempo. No planeo establecerme y comprar una casa, tener hijos y comprar perros en el corto plazo”, acotó la deportista rumana de 32 años.