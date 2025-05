'Rust', protagonizada por Alec Baldwin, se estrena tres años después del accidente en el que murió la directora de fotografía por una bala

La película ‘Rust’, protagonizada por Alec Baldwin, se estrenó este viernes 2 de mayo luego de tres años de demandas, investigaciones y dos juicios penales por la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía del filme.

Un día antes del estreno, Joel Souza, director de 'Rust', reconoció en medio de una entrevista que desearía no haber escrito esa película y manifestó que las armas le producen rechazo.

"No crecí rodeado por ellas y no me gusta esa cultura. Las armas me repelen. La idea de tocar una, de coger una, me parece asquerosa", dijo Souza, de 51 años, en la entrevista.

Durante el rodaje, Baldwin lo hirió en el hombro con la misma bala, que debía haber sido de fogueo, con la que mató a Hutchins.

"No recuerdo lo que pasó por mi cabeza. Uno de los aspectos más extraños es que me pareció que había estado tumbado allí cinco minutos, pero al parecer fue media hora. Sabía que podía respirar, pero no sabía que esperar hasta que llegué al hospital", señaló.

El tardío estreno de la película ocurre luego de la tragedia que empañó por completo el mundo del cine en 2021.

"No somos amigos ni enemigos. No hay relación. Ojalá nunca hubiera escrito esa maldita película", dijo Souza en relación a Baldwin y a Gutierrez-Reed.

El hecho ocurrió en un ensayo de las grabaciones, cuando Baldwin apuntaba a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Nuevo México, en dicho intento el arma se disparó, acabando con la vida de la mujer e hiriendo al director de la producción, Joel Souza.

Baldwin fue acusado por la Fiscalía del estado de violar protocolos de seguridad para el manejo de armas en el set, pero su caso por homicidio involuntario colapsó el año pasado por un error procesal cuando se descubrió que la parte acusadora retuvo evidencias.

La estrella de Hollywood y Souza optaron por rodar en otro escenario en el estado de Montana y culminaron la película.

La producción llegó de la mano del pequeño distribuidor independiente Falling Forward Films. Souza dijo que dudó sobre terminar el filme, pero se decidió cuando supo que el viudo de Hutchins quería que su trabajo final saliera al aire.