Una influencer sería la mujer con la que Peso Pluma le habría sido infiel a Nicky Nicol; la señalada se pronunció al respecto

En las últimas horas, los nombres del cantante Peso Pluma y la rapera argentina Nicki Nicole no han parado de ser tendencia en redes sociales luego de conocerse de la supuesta infidelidad por parte del intérprete mexicano.

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se ve al intérprete del éxito ‘Ella baila sola’ caminar de la mano con una mujer por un casino en Las Vegas.

Esto alertó a los fanáticos de Nicky Nicol, que reaccionaron de inmediato y le hicieron llegar el tema a la cantante, quien se pronunció en Instagram de los ocurrido: “el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Finalmente, dijo: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar” para luego proceder a borrar las fotos que tenía con Peso Pluma en sus redes sociales.

Si bien el video que se hizo viral no deja ver de frente a la mujer que iba de la mano con el cantante mexicano, los internautas señalaron a la influencer Sonia Sahar como la tercera en discordia de esta infidelidad.

Su nombre empezó a circular con fuerza en redes sociales y una vez se popularizó, colocó una historia en su cuenta de Instagram en la que decía: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia” (”Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”).

Sin embargo, horas después, borró su cuenta de Instagram, lo que llevó a pensar a los seguidores de Nicky Nicol que esto es una culpa implícita y ella sí es la mujer en cuestión que apareció en el video junto a Peso Pluma caminando de la mano.