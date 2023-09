Uniformado de la Policía se roba el show interpretando ‘Ella y yo' junto a Romeo Santos en Medellín

El reconocido cantante estadounidense Romeo Santos continúa sorprendiendo a sus seguidores con su gira “Fórmula, Vol 3”, con la que ha logrado agotar entradas en países como Colombia, Chile, Argentina, Perú, Honduras, Puerto Rico y El Salvador.

En esta ocasión, el ‘rey de la bachata’ visitó la ciudad de Medellín donde interpretó sus mejores éxitos e incluso compartió tarima con un uniformado de la Policía Nacional.

El hecho, que se ha vuelto viral en redes sociales, sucedió el sábado 16 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot.

En varios videos quedó registrado el momento en el que el patrullero Wílmer Quinto de la Policía Nacional subió al escenario e interpretó algunas canciones con el artista estadounidense.

El uniformado se unió a Romeo para interpretar el clásico ‘Ella y yo’, una colaboración que realizó ‘el rey de la bachata’ con reguetonero Don Omar en 2005.

“Para mí es un orgullo, un placer, poder cantar con mi ídolo. Con todo respeto, pero físicamente no me parezco, pero si Romeo me lo permite yo puedo cantar una de tus canciones”, dijo el uniformado.

El momento causó furor al punto que los asistentes al show comenzaron a aplaudir y a animar al uniformado para que siguiera cantando.

Al momento que el colombiano entonó la parte “Amigo pido perdón, yo nunca te fallé, me traicionaron las ganas de volverla a ver y aunque todavía no puedo creer”, Romeo sostuvo su característica actuación e incluso le quitó la gorra al policía para continuar con la canción.

Cabe señalar que, meses atrás, el uniformado se había dado a conocer tras interpretar varias de las canciones más icónicas del artista.

El video que también se volvió viral en redes sociales tuvo varias reacciones por parte de los fieles seguidores del cantante.

En 2019 el uniformado participó en el programa 'Yo me llamo' y cautivó al exigente jurado, quienes le dieron la oportunidad de seguir interpretando a su artista favorito.

Pues tras su paso por el programa, Pinto continuó desarrollando su talento musical e incluso, ha compartido varios videos imitando al artista.