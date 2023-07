"Yo soy igual": El día que Tony Bennett se sinceró con Franco De Vita

El cantante estadounidense Tony Bennett murió este viernes 21 de julio en Nueva York a los 96 años de edad, años después que su familia informara al mundo que padecía Alzheimer.

A lo largo de su amplísima carrera, grabó centenares de duetos con reconocidos talentos de todo el mundo, incluso de habla hispana, entre ellos el cantautor venezolano Franco De Vita.

Aclamado por la crítica mundial, Bennett estuvo activo en los escenarios hasta el año 2021 cuando le detectaron la enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras funciones mentales.

En 2014 conoció al compositor y cantante venezolano Franco De Vita con quien se unió para grabar The Good Life.

En el video oficial muestran la conversación previa que tuvieron en el estudio.

-Para mi es una hermosa canción. Creo que entendí la idea de la canción y no está lejos de lo que canto en español, dijo Franco De Vita, intérprete de Solo Importas tú, y muchos otros éxitos.

Ante la insistencia del director, Franco insistió:

-Si no me gusta no la canto, no podría hacerlo, y cuando los demás se ríen, agrega: -Disculpen por eso, lo arruiné.

El maestro Bennett le responde con una palmada en la espalda: - Yo soy igual, y ambos se ríen.

The Good Life, como su nombre lo indica, habla de la buena vida, la diversión que “te deja esconder las tristezas que traes” y te invita a ser honesto, sin fingir, porque un día te despiertas de la buena vida.

"Muy impactado con la noticia de la muerte de Tony Bennett. Solamente lo conocí un día pero parecía que lo conocía de toda la vida. Era una de esas personas que no hace falta mucho tiempo para quererlas. Es una gran pérdida. Mi sentido pésame a la familia y amigos. Hemos perdido aparte de un gran crooner a un gran ser humano. ¡Qué suerte la mía de haberlo conocido!".