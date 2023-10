Desde Cabello hasta Luis Vicente León: las reacciones más destacadas ante el fallo del Tribunal sobre las primarias

En NTN24 seguimos las reacciones en la red social X de analistas, expertos, políticos y juristas sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, que asegura dejar sin efecto las primarias y todos sus eventos, incluyendo la proclamación de la ganadora María Corina Machado.

Desde los más críticos de María Corina Machado hasta quienes la apoyan han coincidido en esta decisión del Tribunal, que admite un recurso de un diputado llamado "alacrán" José Brito, es un desatino por intentar ir contra un evento particular en el que no participó el chavismo, que hoy lo impugna, que ya se celebró y que sus efectos populares han generado más una reacción emocional de fuerza, más que un efecto político concreto, al menos por ahora.

Una de las reacciones más esperadas es la del considerado número dos del régimen, Diosdado Cabello, quien aseguró que el fallo del Tribunal "se le suma" a lo que considerado una serie de irregularidades que cometen los opositores y reiteró que los inhabilitados no serán tomados en cuenta para las elecciones del 2024.

"Esto se les suma. Todo lo que están haciendo para cometer estos delitos se les suma. Lo que hoy salió fue una medida cautelar, no penal, suspende una cosa que ellos llaman primarias. Mejor es no nombrarlos ni hacerles más propaganda", sentenció Diosdado Cabello.

El izquierdista Moisés Durán, escribió que "lo más inteligente sería que todos los partidos ratifiquen a MCM , poner el balón de nuevo en el régimen mientras resuelven el problema de un candidato que sí esté habilitado. El Partido-Estado se está jugando a Rosalinda. Improvisada y atropelladamente pero se las están jugando todas. El mundo se les vino encima y se sienten acorralados y les importa poco la suerte de este país y dónde termine todo esto, con tal de permanecer aferrados al poder".

El exrector de la UCV, Luis Fuenmayor Toro se preguntó "cuál de los efectos pretende suspender el Tribunal Supremo ¿el triunfo?, ¿la alegría o la rabia de otros y la satisfacción de otros?, ¿será que creen que tienen el poder de cambiar las emociones de la gente?".

Sergio Sánchez opinó: "De verdad nunca pensé ver algo tan surrealista. ¿Como dejas sin efecto algo que ya es efectivo en el plano subjetivo? Ya el país se enteró y asume el resultado. ¿Van a borrarle la memoria a los venezolanos? Además, la elección primaria es un mecanismo interno, el cual pudo ser por consenso, con una moneda o con un duelo. Eso no es problema del gobierno, así como no es problema de la oposición como ellos eligen a su candidato (que por cierto es impuesto)".

"En Barbados se deja claro (y por escrito) que cada sector elige su candidato como lo desee. Si ellos pretenden obligar a la oposición a elegir por elección primaria (de nuevo), también tienen que hacerlo ellos, y creo que el menos interesado en eso es Maduro. En todo caso, ya es un hecho consumado. Por eso digo que nunca creí ver tal estupidez en gente que siempre ha sido muy pragmática".

La profesora Zhandra Flores cree que "cuestionar cifras y criticar un evento electoral del adversario es normal hasta cierto punto, judicializar la primaria no lo es. Se está desconociendo la voluntad de un sector de la población, algo que hemos criticado duramente desde la izquierda".

El ex fiscal Zair Mundaray informó que la sentencia además ordena remitir los antecedentes administrativos de las 25 fases del proceso electoral, incluyendo el acta de aceptación de la postulación de María Corina Machado, de quién dicen está inhabilitada por 15 años, piden las actas y cuadernos de votación, las papeletas y actas de escrutinio y totalización, adjudicación y proclamación.

Por ello considera que con esto la dictadura sube la apuesta en materia de violaciones a los derechos políticos. Esta es una brutal arremetida contra la voluntad de los ciudadanos sin precedentes.

El analista y encuestador Luis Vicente León opinó que la decisión del TSJ de inhabilitar ex post las primarias "es políticamente errada para el propio gobierno. Luego de consumado el triunfo de MCM, esto no tiene ningún impacto negativo sobre su liderazgo en la oposición y más bien amplifica su potencia nacional y refuerza el rechazo internacional. Adicionalmente, pone gasolina a la presión para retroceder, en parte, los acuerdos políticos alcanzados con USA. Todo parece indicar que el gobierno se arrepintió de haber permitido ese evento por vía de las negociaciones y dados los resultados obtenidos probablemente tiene razones para su preocupación. Pero el remedio que aplica me parece mucho peor que la enfermedad".

Nicmer Evans, director de Contrapunto y ex candidato, recordó que la primaria de la Plataforma Unitaria "ya se hizo, ya ellos tienen designada su candidatura y ya está inhabilitada. ¿Qué más pueden hacer? Lo demás es no solo una estupidez, sino parte de una tramoya política que está por revelarse".

Roberto Enríquez escribió: "¿Qué efectos puede tener la medida del TSJ? ninguno. Salvo que quieran declarar en desacato a 2.3 millones. Hay un hecho político consumado por la voluntad del pueblo: Maria Corina es la candidata unitaria y así lo reconocemos todos. No comamos casquillo. ¡Pa’ lante Venezuela!".