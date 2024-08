"Operación tun-tun", el nuevo negocio de extorsión oficial en Venezuela: ¿Qué hacer?

Después que se registraron las masivas protestas en toda Venezuela por el fraude electoral, y que Maduro ordenara detener por "terroristas" a quienes se opusieran a su mandato, comenzó una ola represiva que ha dejado, hasta hoy, más de 1.500 detenidos.

También desde entonces ha surgido una nueva modalidad de extorsión de funcionarios (desde policías, guardias nacionales, fiscales, y jueces), que extorsionan a posibles imputables con montos que van desde 500 dólares hasta 15 mil dólares para dejarlos en libertad.

El monto depende del supuesto delito que hayas cometido y que tipifique una causa para imputar algún delito de la Ley contra el Odio. Estos son: mensajes en la red social WhatsApp, memes, mensajes políticos en grupos, fotos, videos o evidencia de que se participó en una protesta contra los resultados leídos por el presidente del CNE.

Sin embargo, el solo hecho de que un vecino chavista, de un Consejo Comunal, o funcionario público haya hecho una delación o "sapeo" sería suficiente para comenzar el acoso.

La línea es impedir que se despierte un movimiento de protestas contra el régimen, que se niega a mostrar las actas y admitir que el candidato promovido por María Corina Machado, Edmundo González, ganó la contienda, como asegura la oposición que vació las pruebas en un sofisticado sistema digital.

A lo largo y ancho del país se ha impuesto el silencio y el temor. Ya no hay lugar seguro para hablar o comentar lo que ocurrió el 28 de julio, día de las elecciones, y las horas posteriores.

Maduro ordenó imputar por "terrorismo" a los detenidos en las manifestaciones o en sus viviendas, y pidió recluirlos en dos peligrosos penales habilitados para tal fin. El Foro Penal ha documentado 1.500 casos, entre ellos más de cien menores de edad, algunos con discapacidad y otros con necesidades especiales.

Las detenciones en masa cesaron, pero nació otra modalidad: las llamadas extorsivas.

Los funcionarios dicen tener pruebas de que alguna persona, con nombre, apellido y dirección, estuvo de cualquier manera vinculada a alguna actividad de oposición y comienza la pesadilla: solicitan los montos para evitar ser encarcelado.

"Llegaron a mi casa y me mostraron el video cuando en las protestas yo estaba frente a una pizzería, me piden 2.500 dólares que no tengo": asegura una persona desde el Táchira que prefiere mantener el anonimato.

El abogado Joel García comenta a NTN24: “En Venezuela, para que usted sea detenido es necesario de que se cumpla la Constitución y las leyes; sólo bajo dos excepciones una persona puede ser detenida: Que exista una orden judicial o que sea agarrado in fraganti. Si un funcionario lo aprende arbitrariamente el fiscal debe decir que la detención es arbitraria, pero si solicita su imputación un juez de control puede declarar esa detención como arbitraria”.

Sin embargo, estas situaciones de extorsión se están dando porque todas esas cadenas de mando están actuando fuera de la ley y se ejecutan las detenciones.

Ante esta situación es necesario mantener la firmeza de exigir una orden de detención o de allanamiento, alertar inmediatamente en redes sociales para advertir lo que está sucediendo y negarse a toda costa de ser detenido.

La actriz Pakriti Maduro compiló en la red social X, bloqueada oficialmente en el país, varias denuncias de extorsión.