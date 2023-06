Venezuela repite por octavo año consecutivo el último lugar del ranking mundial de justicia

El acceso a la justicia y el Estado de Derecho parecen estar lejos de funcionar adecuadamente en Venezuela, según el reporte anual del Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), el país ocupó los peores lugares durante el año 2022.

El estudio señala que Venezuela repite el último lugar, por octavo año consecutivo, de entre los 140 países evaluados. El país obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, una centésima menos de la obtenida el año anterior, cuyo puntaje fue de 0,27.

Además se ubicó en el último puesto en otras tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal.

En cuanto a las categorías que toman en cuenta la corrupción, justicia penal y justicia civil, Venezuela comparte los últimos lugares con Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo.

Cabe destacar que el estudio que realiza WJP toma en cuenta “la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, la capacidad del Poder Judicial para fijar límites al gobierno, la ausencia de corrupción, la transparencia en la toma de decisiones, el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la situación del orden, la seguridad interna y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente”.

El informe destaca que el país tiene más de una década en el último lugar de justicia penal, y el año de evaluación no se produjo ningún avance, por lo que obtuvo 0,12 puntos.

“Estos datos confirman las sospechas de que la revolución judicial puesta en marcha por Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 no ofrecen resultados para hacer más eficiente y eficaz al sistema. El Índice reveló que las reformas legales no han servido para mejorar la prestación del servicio de justicia y tampoco para combatir la corrupción”, agregó el informe de Acceso a la Justicia.

En el mismo tono, la a organización reiteró que en 2022 Venezuela también reincidió en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH observó graves violaciones de los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática, por lo que hizo una serie de recomendaciones referente a justicia e independencia judicial.

