“Ha resurgido la esperanza”: David Smolansky por el masivo respaldo que tiene María Corina Machado en las calles

El dirigente opositor David Smolansky estuvo en La Tarde de NTN24 hablando sobre el ambiente electoral que se vive en Venezuela, el masivo apoyo que tiene María Corina Machado en las calles y sobre el régimen de Nicolás Maduro.

“Ha resurgido la esperanza, hay una motivación enorme de la gente en acompañar masivamente estos recorridos de María Corina, esto es difícil de ver tras 25 años de dictadura y hemos estado avanzando, uno mira lo que era el país al inicio del 2023 y era desesperanzado, desmotivado, no se veía luz al final del túnel, pero todo se superó y hay un liderazgo en el que el venezolano confía”, aseveró el invitado.

VEA TAMBIÉN “Nada será suficiente hasta que consigamos justicia para Venezuela y cada una de esas víctimas que han sufrido crímenes de lesa humanidad”: Génesis Dávila o

Sobre cómo está el régimen de cara a las elecciones, Smolansky dijo: “Maduro está solo, este es un régimen que ya no tiene ninguna conexión con los venezolanos y no es para menos, este régimen se ha dedicado a perseguirnos sistemáticamente, a amenazarnos, a torturarnos, nos ha forzado a emigrar, en fin y por eso no queremos ver más a Maduro en Miraflores”.

Por último, el dirigente opositor le envió un mensaje a todos los venezolanos: “Le digo a los venezolanos que sigamos confiando en María Corina Machado, votar por Edmundo González, proteger al equipo de María Corina que son víctimas de persecución sistemática y que, cuando se vive en dictadura, a veces es difícil ver cuando se está avanzando y se están haciendo las cosas bien, yo soy un convencido de que lo estamos haciendo bien y nos estamos acercando a darle ‘jaque mate’ a la dictadura”.

“No tengo dudas que una vez inicie la transición de poder en Venezuela, la reunificación familiar va a comenzar, vamos a ver el aeropuerto no con aviones despegando porque se van, sino de aviones aterrizando con venezolanos que se regresan”, concluyó el invitado.