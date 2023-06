América Latina rezagada en inteligencia artificial

Mientras en el mundo continúan los grandes avances en materia de inteligencia artificial (en adelante IA), la discusión sobre el tema no parece tener relevancia para América Latina y el Caribe, donde seguimos ocupándonos de otros temas, muchos de menor impacto. ¿En qué andan entonces los gobiernos de la región? Analicemos varios aspectos.

Para entender mejor el tema es necesario mencionar que la IA generativa, es aquella capaz de crear nuevos contenidos a partir de los ya existentes, como imágenes, sonidos y textos, esto con una gran base de datos y el uso de algoritmos, su nivel de crecimiento es exponencial, convirtiéndose en una gran herramienta para la humanidad pero que, a su vez, genera temores por el desconocimiento que aún se tiene sobre la materia. Incluso, se debate sobre su regulación internacional.

Los más populares por estos días son los modelos de lenguaje basados en IA, como ChatGPT, de OpenAI y BARD de Google. Con estos podemos realizar tareas, consultas, recibir asistencia y hasta practicar idiomas.

Firmas, como la consultora McKinsey, estiman que la economía mundial crecerá en U$4,4 billones anuales, producto del aprovechamiento de la IA generativa, pero señala que la mayoría de estos recursos se quedarán en los países desarrollados que la implementan con mayor velocidad. Esto implica que América Latina y el Caribe no estarían gozando de estos beneficios y desaprovechando una oportunidad inmensa.

El IBM Global AI Adoption Index 2022, que es el Índice Global de Adopción de Inteligencia Artificial IBM 2023, destacó que, apenas el 29% de las empresas consultadas en la región están implementando la inteligencia artificial, mientras el 43% aún están en etapa de experimentación. Brasil lidera con un 41% mientras el último lugar lo ocupa la Argentina con un 18%, Colombia apenas tiene el 21%. Datos que resultan alarmantes si se comparan con otras latitudes del mundo.

El Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, señala por su parte que, el gran temor que enfrenta la región en torno a la IA se encuentra enmarcado en materia de empleabilidad y alfabetización digital. Esto sustentado en las cifras que manejan la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde el índice de desocupación de la región es en promedio del 7%, por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – (OCDE), estima que cerca del 25% de los empleos actuales pueden desaparecer producto de la automatización.

Esto podría explicar en parte, la razón por la cual, no estamos dándole la importancia que merece al tema. Sin embargo, debe anotarse que, las grandes transformaciones que vive el mundo implican que los modelos de aprendizaje cambien y con ello, la actividad productiva, ya que mientras desaparecen unos empleos se generan otros basados en estas nuevas tecnologías.

Existen varias formas para hacer frente al tema de la automatización, aclarando primero, que en mi concepto no es un problema sino una oportunidad de mejora. De las alternativas para sacarle provecho y dejar de lado los temores están la reconversión y capacitación, fomento de la colaboración hombre – máquina, impulso de la innovación y el emprendimiento, adaptabilidad y flexibilidad, entre otros, los cuales permiten asumir nuevos retos dejando de lado tareas que pueden hacer los robots. A propósito, en Estados Unidos y la Unión Europea ya se plantea el debate para que los robots paguen impuestos y así equilibrar la cancha con los humanos.

El gran reto que tenemos es vencer la inequidad digital y aprovechar todas las posibilidades que ofrece la IA generativa.

Dejar de mirar al pasado, centrarnos en el presente y proyectarnos para un futuro más tecnológico.

Para Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, el Nuevo Herald y periodista de CNN, los países de la región deben avanzar rápidamente en la educación impartida a los niños, enseñándoles a dar instrucciones precisas a los chatbots, mismo ejercicio debe implementarse en las empresas. Sin embargo, la realidad dista mucho, ya que nuestros gobiernos siguen discutiendo sobre temas del siglo pasado sin percatarse siquiera de los cambios de la era en la que vivimos.

Y es que la IA generativa es importante porque nos permite la automatización de tareas, la toma de decisiones mejorada, mayor eficiencia y productividad, avances en áreas como la medicina, personalización y recomendaciones más precisas, investigación y mejora de seguridad, entre otras.

Son más las oportunidades que nos brinda la IA generativa que los temores infundados alrededor de esta y que nos dejan rezagados, solo se requiere planificar y hacer la transición tecnológica.

Cápsula uno: la Fiscalía reveló que el coronel Oscar Dávila, se suicidó, conocido el dictamen, ahora se debe resolver que lo llevó a tomar esta decisión, siendo él una persona formada y entrenada para soportar grandes presiones, ¿qué sabía y quiénes estaban detrás? Serán los misterios que ahora deberán resolver las autoridades de Colombia. Mientras esto ocurre, Laura Sarabia, exjefe del gabinete y eje central de este escándalo, suena para un alto cargo diplomático en el gobierno, juzguen ustedes.

Cápsula dos: grandes marchas se llevaron a cabo en Colombia contra el presidente Gustavo Petro y sus políticas de gobierno, pese al contundente mensaje, el mandatario optó por restarles importancia y no escuchar a los diferentes sectores políticos, económicos y sociales. Sigue pensando que gobierna para sus electores y no para todo un país, lamentable.

Cápsula tres: se hundió la reforma laboral en Colombia, al finalizar la legislatura, no se consiguieron los votos suficientes para su aprobación y que se pudiese discutir en sesiones extras. Más allá de las cuestiones de forma como la postergación de los debates, las recusaciones y otras, lo realmente importante es entender que se cayó porque no hubo consensos, era inconveniente y quienes lideraron la discusión fueron inexpertos y soberbios. El gobierno debe replantear y no imponer “el cambio”. Volverán a radicarla.