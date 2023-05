AMLO celebró ser declarado persona ‘non grata’ por el Congreso de Perú: “Es un timbre de orgullo”

La comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú votó a favor de declarar persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en medio de la crisis diplomática entre ambos países por cuenta de las declaraciones de AMLO a favor de Pedro Castillo y en contra de la actual presidenta peruana, Dina Boluarte.

No obstante, el mandatario mexicano se mostró complacido de la decisión, este martes durante su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador no solo agradeció la declaración, sino que afirmó que “es un timbre de orgullo” y que le daría vergüenza ser aplaudido por la presidente Dina Boluarte.

“Muchas gracias que me declararon persona non grata, es un timbre de orgullo”, sostuvo.

En su conferencia matutina, AMLO también acusó a los legisladores de ser “una élite de políticos corruptos”.

“Estamos muy conscientes de que es una élite rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencias, periodistas vendidos y alquilados, intelectuales alcahuetes”, indicó.

“Me sentiría mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran; a lo mejor me produciría vergüenza”, consideró.

La comisión de Relaciones Exteriores del legislativo aprobó la moción para declarar persona non grata al jefe de Estado mexicano con amplia mayoría; 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

En diálogo con NTN24, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, calificó de “inaceptables” las declaraciones de AMLO, al igual que las de Petro y Evo Morales, y explicó que la moción “es un gesto político para decir ‘ya basta de seguir entrometiéndose en asuntos internos'”.

“AMLO se quedó un tiempo calladito, pero empezó otra vez a declarar en contra de la presidenta Boluarte y, además, tenía que entregarnos la presidencia pro tempore (de la Alianza del Pacífico) y se negó”, añadió.