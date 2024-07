Brasil y Colombia no enviarán observadores electorales a Venezuela

Este miércoles, tanto Brasil como Colombia desistieron de enviar misiones de observación para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Venezuela el próximo domingo 28 de julio.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil confirmó que no enviará observadores para los comicios venezolanos, un cambio que se produjo luego de que el jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionara la fiabilidad del sistema electoral brasileño.

Por medio de un comunicado, el TSE aseguró: “Ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas, que, contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas, son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos”.

Brasil no es el único país que no enviará observadores electorales a la nación caribeña, ya que fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguraron que la delegación del gobierno que tenía previsto acompañar los comicios del próximo domingo 28 de julio no viajará a Venezuela.

Estas ausencias se suman a la del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, a quien el régimen retiró la invitación por sus declaraciones.

Por medio de su cuenta de X, el exmandatario argentino informó: “El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara. La razón que se me dio es que declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad”.

Fernández agregó en su comunicado que la decisión se da tras sus declaraciones públicas que, según el régimen, causaban molestias y generaban dudas sobre su imparcialidad.

“Debo aclarar que no comprendo tal malestar. Solo dije que, en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, “el que gana, gana y el que pierde, pierde” y si el oficialismo fuera eventualmente derrotado, debía aceptar el veredicto popular. Otro tanto debería hacer la oposición en el caso de que el resultado le fuera adverso”, resaltó.

El exmandatario comunicó que no viajará al país venezolano. “Creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral”, subrayó.

La voz de Fernández se suma a la de otros líderes de izquierda de la región, quienes le han pedido a la cabeza del régimen venezolano, respetar el proceso democrático del próximo domingo y aceptar los resultados.