BRICS: inicia cumbre de economías emergentes en Johannesburgo; incorporación de nuevos miembros y desdolarización lideran la agenda

Johannesburgo, Sudáfrica- inicia la 15ª Cumbre de los BRICS que reúne líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica con intención de extender su influencia política y económica global.

El encuentro de líderes de la alianza se reúne por cerca de dos días con un enfoque centrado en la apertura del bloque y llega en un momento de división en la escena internacional, que se ha amplificado por la invasión rusa de Ucrania. Una invasión que ni Sudáfrica, ni China, ni India han condenado la ofensiva de Rusia. Cabe resaltar que Brasil se ha negado a enviar armas a Ucrania o a imponer sanciones a Moscú, y Sudáfrica se mantiene en la política del gobierno de no alineación.

A pesar de las diferencias, los BRICS coinciden en la reivindicación de un equilibrio político y económico mundial más inclusivo, en particular frente a Estados Unidos y la Unión Europea, ya que, el grupo busca extender su influencia y se plantea abrirse a nuevos miembros.

Para José López Zamorano, periodista y vicepresidente de la Red Hispana comentó que «esta reunión básicamente va a cumplir con propósitos de alguna manera políticos y simbólicos, más que realmente sirvan de un contrapeso a la región de occidente (…) se trata de dar una fachada a estos países que han adoptado posiciones singulares a este gran conflicto geopolítico y militar; en el caso de Ucrania están buscando ver que necesariamente no están aislados».

Cabe resaltar que el presidente ruso Vladimir Putin no viajó por temor a una posible detención –dada la orden de captura que pesa en su contra por parte de la Corte Penal Internacional– y Serguéi Lavrov representará al país en el encuentro. Putin estará por videoconferencia.

«Aunque Vladímir Putin va a estar ausente, cortesía de que pudiera ser arrestado en caso de que aparezca en Johannesburgo, también me parece que forma parte de este intento más que nada simbólico, diplomático y político para ver que estos países no han condenado la invasión rusa no están necesariamente solos», añadió Zamorano.

En contexto histórico, el bloque nació en 2009 y representa actualmente el 23% del Producto Interno Bruto Mundial y más del 16% del comercio global. Los países del BRICS no participan en las sanciones impuestas contra Rusia, de tal modo que China, India y Brasil son los principales compradores de petróleo de Rusia más económico.

Además sobre la mesa está el procesos de la toma de decisiones del bloque, sobre cuestiones de una posible expansión. El grupo busca extender su influencia y plantea abrirse a nuevos miembros. Hasta ahora, cerca de 40 países han mostrado su deseo por hacer parte el club, entre ellos, Argentina, Irán, Bangladés o Arabia Saudita, y 23 de ellos ya presentaron la solicitud formal.

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva manifestó a través de sus redes sociales que “defiendo que los hermanos de Argentina pueden participar en los BRICS. Vamos a ver cómo queda en la reunión", pero "es muy importante que Argentina esté en los BRICS", afirmo.

Cabe resaltar la rivalidad que pudieran interferir dentro del bloque. La cuestión de expansión agrada con un mal sabor de boca para varios países, como en el caso de la India que no simpatiza mucho la idea de la expansión de Pekín, desconfiando de las intenciones de su rival regional.

La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, ya había declarado meses antes que primero se debían discutir los criterios de admisión al bloque para participar de la cumbre.

