"A los que hicieron de todo para que yo perdiera en el Zulia, ojalá no se arrepientan": Manuel Rosales

Con motivo de los comicios regionales desarrollados en Venezuela el pasado domingo 25 de mayo, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ofreció una rueda de prensa este lunes en la que aceptó su “derrota” en las urnas electorales.

En medio de su discurso ante los medios de comunicación, el funcionario público dijo: "A los que no votaron, siempre hay que reflexionar”.

“A los promovieron e hicieron de todo para que yo perdiera en el Zulia, ojalá no se arrepienta, no por mí, sino por el Zulia. La política no es como la matemática, no es exacta. A quienes votaron y no votaron los quiero mucho", sostuvo.

VEA TAMBIÉN Participación publicada por el CNE venezolano este domingo discrepa con el registro electoral, según cuenta de expertos o

El pasado domingo, el rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Carlos Quintero, informó al país caribeño, siendo las 11:40 pm, cómo quedaron adjudicados los poderes por los que se votaron en la mencionada contienda.

Aseveró que la transmisión de las máquinas de votación correspondía al 93,01% de las mesas electorales.

Pese al ausentismo evidente en los centros, el colaborador de la dictadura aseguró que la participación fue de 42,63.

Según el CNE afín al régimen venezolano, para el cargo de diputadas y diputados de lista de adjudicación nacional, la alianza del Gran Polo Patriótico supuestamente obtuvo 4 millones 553 mil 484 votos, que corresponde a 82,68% del total de los votos.

La Alianza Democrática obtuvo, a su vez, “344 mil 422 votos, que corresponden al 6,25% del total de los votos”.

La alianza UNTC Única obtuvo “285 mil 501 votos, que corresponden al 5,18% del total de los votos”.

La alianza Fuerza Vecinal obtuvo “141 mil 566 votos, que corresponden al 2,57% del total de los votos”.

Otros votos válidos y nulos, de acuerdo con la instancia: “182 mil 351, que corresponde al 3,31% del total de los votos”.

Más allá de estos cuestionados datos, el verdadero protagonista de las elecciones regionales de Venezuela fueron los centros de votación vacíos, producto de la poca participación ciudadana.