Duro 'rifirrafe' entre Antony Blinken y María Elvira Salazar por decisión del Gobierno de sacar a Cuba de la lista de países que "no cooperan" contra el terrorismo

El pasado 6 de mayo el Gobierno de Estados Unidos sacó a Cuba del grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista, sin embargo, La Habana continúa en la lista negra de Estados patrocinadores del terrorismo.

Según el Departamento de Estado, Cuba figuró en la lista del año pasado debido a su negativa a extraditar a Colombia a militantes del grupo criminal Ejército de Liberación Nacional (ELN).

VEA TAMBIÉN Estados Unidos retira a Cuba de lista de países que "no cooperan plenamente" contra el terrorismo o

No obstante, la decisión de sacar a Cuba de la lista de países que "no cooperan plenamente" contra el terrorismo no ha sido bien tomada por un amplio sector.

María Elvira Salazar, representante a la Cámara, ha sido una de las voces más sonadas en contra de esta decisión de la administración Biden.

Justamente este miércoles se llevó a cabo una sesión en la Cámara Baja a la que asistió el secretario de Estado, Antony Blinken, y que terminó en 'rifirrafe'.

La legisladora Salazar cuestionó la decisión del Gobierno y también hizo referencia a la polémica inspección de funcionarios del Ministerio de Transporte del régimen cubano en el Aeropuerto Internacional de Miami.

"Estos dos hechos son una clara indicación de que ustedes tienen toda la intención de sacar a Cuba de la lista de terroristas, pese a que Cuba apoya a Hamás y alberga a terroristas fugitivos", dijo la representante por Florida.

Entre interrupciones y gestos incómodos Salazar insistió en que Estados Unidos debe revisar los delitos que comete el régimen cubano.

Por su parte, Blinken señaló que, en el caso del ELN, Colombia ya no pedía la extradición de los líderes guerrilleros, por lo que "cambiaron las condiciones".

"Eso es solo una excusa, señor", dijo Salazar.

"¿Va a sacarlos de la lista negra? (la lista de países que apoyan el terrorismo)", preguntó la representante.

A lo que Blinken respondió: "en el corto plazo no hay ninguna intención de hacerlo, pero según sea necesario, vamos a revisarlo".

La representante insistió en que Blinken y el Gobierno deben comprometerse a mantener a Cuba en la lista, sin embargo, la respuesta del funcionario no terminó de convencerla.

NTN24 habló con María Elvira Salazar a la salida de la sesión y señaló que tiene serios indicios de que el Gobierno quiere sacar a Cuba de esa "lista negra".

"Han tomado dos pasos antes de sacar a Cuba de la lista de países terroristas que me indican que eso es lo que están pensando", aseveró.

"Están haciendo la cama para quitar a Cuba", dijo, agregando que todo se está haciendo dentro de los tiempos para entrar en el periodo de seis meses que requiere el proceso.