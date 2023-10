EEUU reanuda deportación de migrantes venezolanos tras anuncio de expansión de muro Trump

Ciudad de México, México- Palacio Nacional fue escenario para llevar a cabo el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos donde se abordaron temas relacionados a la migración, tráfico de fentanilo, armas y violencia.

Funcionarios de ambas administraciones se reunieron con el fin de llegar a acuerdos y trazar líneas en relación a lo anterior, colocando como primer punto sobre la agenda el anuncio de la Administración Biden frente a expandir el muro por cerca de 32 kilómetros. El anuncio ha despertado todo tipo de comentarios y críticas, y ha sido cuestionado por las políticas prometidas en campaña por el actual presidente Joe Biden en relación al muro Trump.

La cita reunió al Secretario De Seguridad Interna De Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, la Ministra De Exteriores de México, Alicia Barcena, el Secretario De Estado De Estados Unidos, Antony Blinken, y la Ministra De Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez.

A través de una rueda de prensa, los funcionarios prometieron intensificar la cooperación para combatir el tráfico de drogas, el crimen organizado.

El Secretario De Seguridad Interna de EEUU, Alejandro Mayorkas, reaccionó frente a las reacias respuestas del país vecino, en especial el pronunciamiento del mandatario Andrés Manuel López Obrador al rechazar la construcción y expansión del muro limítrofe.

“Quiero abordar los informes de hoy relacionados con un muro fronterizo y ser absolutamente claro: no hay una nueva política administrativa con respecto al muro fronterizo. Permítanme repetirlo: no hay una nueva política administrativa con respecto al muro fronterizo. Desde el primer día, esta administración ha dejado claro que un muro fronterizo no es la respuesta”, comentó.

Por su parte la Ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Barcena, comentó que, "nosotros, en el gobierno mexicano, estamos absolutamente reacios y contra los muros, incluso hemos reconocido el liderazgo del presidente Biden al no extender la construcción del muro fronterizo y creemos que esto es un gran éxito. Las conversaciones de los últimos días han sido "Tenemos éxito en ese sentido porque estamos convencidos de que construimos puentes y no muros. Rechazamos las boyas, las alambradas y ratificamos nuestra cooperación".

La migración continúa liderando las agendas de diferentes gobiernos en la región; la represión, expulsión y violación de derechos humanos en diferentes países ha ocasionado una movilización sin precedentes nunca antes vista. Venezuela, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, ha generado un éxodo histórico.

Estados Unidos anunció la deportación de venezolanos a Caracas para cumplir con los lineamientos iniciales frente al ingreso, paso o deportación de los mismos.

En el programa, consultamos con el Subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional De Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto para analizar la reunión del alto nivel entre ambos gobiernos.

«Va a ser una construcción móvil y realmente es parte del esfuerzo que hemos hecho a lo lardo de los últimos dos años para llenar algunas partes de la frontera donde había huecos en el sistema de infraestructura que tenemos», comentó.

Por su parte, el Secretario De Seguridad Interna de EEUU, Alejandro Mayorkas también colocó sobre la mesa que la repatriación es segura, mencionó que “hemos tomado la determinación de que el regreso es seguro para aquellos venezolanos que llegaron a Estados Unidos después del 31 de julio y no tengan base legal para quedarse".

El anuncio lo consultamos con el Subsecretario, Blas Nuñez-Neto, a lo que nos dijo que «nosotros siempre estamos en discusiones con diferentes gobiernos para repatriar los nacionales que no establecen una base legal para quedarse en los Estados Unidos; este anuncio refleja lo que estamos viendo en la frontera», de igual manera pidió a los migrantes que no asuman los peligros que acarrea pasar las fronteras: «y para todos los migrantes venezolanos que están escuchando esto, les ruego que no pongan sus vidas en las manos de los coyotes, que no crucen el Darién que es realmente peligroso».

