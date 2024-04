"Estamos dispuestos a sentarnos con el gobernador Rosales, pero esto no se puede realizar de espaldas al país": secretaria Política Nacional Juvenil de Vente Venezuela

A pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones, mucho se ha dicho acerca de las posibles alianzas de la oposición para hacer frente al jefe del régimen venezolano en dicha contienda.

Concerniente al tema, María Corina Machado exhortó, ante las cámaras de NTN24, al gobernador del Zulia y candidato presidencial, Manuel Rosales, a que “comparezca en una reunión con todos los miembros de la Plataforma Unitaria"

“En estos días se está decidiendo el futuro de Venezuela, hay que actuar con responsabilidad y transparencia frente al país. Lo cierto es que hay que buscar un acuerdo a la mayor brevedad para garantizar la unión de todos los venezolanos y la posibilidad de continuar nuestra lucha”, mencionó Machado en el canal de las Américas.

“Las primarias sí ocurrieron, por lo tanto, insisto que esa reunión (con Rosales) debe suceder a la mayor brevedad, de modo que yo exhorto al gobernador Rosales a que comparezca en la reunión y que logremos darle la cara al país”, pronunció.

Sobre este pronunciamiento, Mayra Campos, abogada de la Universidad Central de Venezuela, y secretaria Política Nacional juvenil de Vente Venezuela (coalición de Machado), habló en el programa La Mañana de NTN24.

“Estamos de acuerdo con que se lleve a cabo esa reunión (entre Machado, Rosales y los integrantes de la Plataforma Unitaria), porque los venezolanos necesitamos respuestas”, dijo Campos.

“Los jóvenes nos estamos preparando para una ruta electoral. Como jóvenes tenemos una voz y pretendemos ejercerla (...) Nuestra candidata es Corina Yoris, la verdad es que María Corina Machado representa la voluntad de muchos venezolanos y eso no se puede dejar de lado, el 22 de octubre se dio un mandato (en las primarias)”, acotó.

“Estamos dispuestos a sentarnos con el gobernador (Rosales), esto no se puede realizar de espaldas al país, las horas que vienen son cruciales para la democracia (...) Los jóvenes venezolanos no hemos visto otra cosa que no sea el régimen”, añadió.

El proceso electoral presidencial de Venezuela se desarrollará el domingo 28 de julio de 2024. A pesar de la “celebración” de estos comicios, cabe destacar que los principales candidatos de la oposición han sido inhabilitados para participar.