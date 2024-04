María Corina Machado en exclusiva en NTN24: "exhorto a Manuel Rosales a que comparezca en una reunión con todos los miembros de la Plataforma Unitaria"

Hasta el día lunes 25 de marzo, 10 candidatos (contando a Maduro) se inscribieron para competir en los comicios presidenciales de Venezuela, según cifras proporcionadas por el presidente del CNE afecto al régimen, Elvis Amoroso.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado y Manuel Rosales procuran reunión para definir candidatura unitaria o

La profesora Corina Yoris, de esta manera, candidata promovida por la líder de oposición, María Corina Machado, en vista de que la dictadura mantiene la inhabilitación política sobre la ganadora de las primarias venezolanas, quedó fuera de la postulación por “decisión” del CNE.

Quien sí se inscribió, a última hora, fue el excandidato presidencial y actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, con el respaldo del partido Un Nuevo Tiempo, aunque hasta el día anterior este mantenía el apoyo a las decisiones de Machado.

A pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones, mucho se ha dicho acerca de las posibles alianzas de la oposición para hacer frente al jefe del régimen venezolano en dicha contienda.

Concerniente al tema, María Corina Machado ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24.

“En estos días se está decidiendo el futuro de Venezuela, hay que actuar con responsabilidad y transparencia frente al país. Lo cierto es que hay que buscar un acuerdo a la mayor brevedad para garantizar la unión de todos los venezolanos y la posibilidad de continuar nuestra lucha”, mencionó Machado en el canal de las Américas.

“La verdad es que yo no le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme. He pedido que en esta oportunidad estén presentes los miembros de los distintos partidos de la Plataforma Unitaria. La razón es muy clara, esto no se trata de dos dirigentes, esto no se puede hacer de espalda al país”, dijo la fundadora del movimiento político Vente Venezuela.

“Las primarias sí ocurrieron, por lo tanto, insisto que esa reunión (con Rosales) debe suceder a la mayor brevedad, de modo que yo exhorto al gobernador Rosales a que comparezca en la reunión y que logremos darle la cara al país”.

Machado, al ser preguntada por la posibilidad de reunirse a solas con el gobernador Rosales precisó que existen “precedentes”.

“Evidentemente hay mucha desconfianza entre los actores por los precedentes, por cómo han sucedido los eventos durante los últimos tiempos. Yo me reuní con el señor Rosales el 19 de marzo, justo un día antes de la detención de mis colaboradores (...) Y de estas reuniones las informaciones que circularon no fueron ciertas. Hay que actuar con la verdad y respeto, porque hay que darle la cara al país, hay que cumplir la palabra”, apuntó.

A su vez, la exdiputada de la Asamblea Nacional (legítima) recordó que en los acuerdos de Barbados se establecieron elecciones limpias y libres en Venezuela.

“Si ese candidato y liderazgo (que ganó Machado en las primarias) se desecha y es Nicolás Maduro quien elige a los candidatos, ¿para qué sirvieron los acuerdos de Barbados y las primarias?”, cuestionó.

“Este es un momento donde hay que escuchar al país, y vaya que el país está hablando duro y claro (...) Tenemos en nuestras manos la enorme responsabilidad de asegurar una transición estable y ordenada, le abrimos los brazos a todos los venezolanos, incluso a aquellos que han formado filas del chavismo pero quieren ser parte de una nueva Venezuela”, acotó

Machado también indicó que “son horas decisivas” para encontrar la ruta que permita a la oposición avanzar de cara a las elecciones presidenciales.

“Estoy dispuesta a hacer lo que hay que hacer para lograr el cambio en Venezuela, me he puesto a un lado, si eso favorecía este proceso, pero jamás voy a entregar esta lucha, no caigo y no acepto chantajes del régimen. Estamos a tiempo de seguir avanzando, son horas decisivas“, expresó.

“Me resulta inconcebible que compita el candidato que le gusta Maduro y no el que le gusta a la gente, ¿en qué lugar del planeta esto es aceptable?, preguntó la líder de la oposición.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro califica de "golpe antidemocrático" la inhabilitación vía administrativa de María Corina Machado o

El proceso electoral presidencial de Venezuela se desarrollará el domingo 28 de julio de 2024. A pesar de la “celebración” de estos comicios, cabe destacar que ​​los principales candidatos de la oposición han sido inhabilitados para participar.