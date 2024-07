"Estamos resteados": Estudiantes de la UCV recibieron a Edmundo González y María Corina Machado pese a tensiones

La concentración de la líder de la oposición, María Corina Machado y el candidato de la Unidad, Edmundo González en la Universidad Central de Venezuela se llevó a cabo a pesar de que el rector Víctor Rago emitió un comunicado en el que aclaró que no estaba autorizada.

Los estudiantes aseguraron que la UCV, máxima casa de estudios en Venezuela, es autónoma y que los únicos que necesitan permiso para entrar son los cuerpos de seguridad del Estado, además rechazaron la posición del rector.

"Le quedó grande la silla de Vargas al rector Rago, al compromiso que hoy espera. La FCU y los estudiantes de varias universidades del país vienen a ratificar el compromiso con el candidato Edmundo González, él representa el fin de la violencia, los jóvenes tienen con el voto el poder de transformar este país para siempre, el llamado es a votar por el cambio que todos están buscando. El rector se ha arrodillado al chavismo pero aquí hay un movimiento estudiantil más digno que nunca", declaró a NTN24 Dilan Estrada, miembro de la Federación de Centros de Estudiantes Universitarios.

En su discurso María Corina Machado reconoció la lucha de los jóvenes de Venezuela, “han arriesgado sus vidas, han despedido compañeros, han visto a muchos partir y aquí estamos, de pie y decididos a darlo todo”.

"Estamos resteados María Corina", gritó uno de los dirigentes estudiantiles y fue secundado con una ovación.

María Corina Machado encendió aún más los ánimos cuando dijo a los estudiantes: "Son una generación que paradójicamente nació en tiranía, pero que va a celebrar la libertad", lo que prendió los gritos y aplausos en "la casa que vence las sombras".

Machado dijo que lo que está por suceder en Venezuela es "el futuro de cada uno de ustedes en una Venezuela libre. Ustedes son una generación única, que solo ha conocido un Estado colapsado, sin salud, sin electricidad, una Venezuela donde no se les ha permitido ser autónomos, donde se les ha violado todos sus derechos y aunque no han conocido la democracia no han dejado de luchar por ella".