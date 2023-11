“Hago un llamado a las autoridades venezolanas para que tengan elecciones libres, democráticas y refleje la voluntad del pueblo”: presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Cháves, habló con NTN24 acerca de lo que está sucediendo en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera los efectos de los comicios organizados por la Comisión Nacional de las Primarias el pasado 22 de octubre, en los que ganó María Corina Machado y sería la candidata de la oposición para medirse contra el chavismo en unas eventuales elecciones presidenciales.

De acuerdo con el mandatario, se debe respetar el derecho a elegir: “Venezuela tiene una crisis económica profunda, no está siendo sostenido porque la gente vota con sus pies al irse del país y creo que la democracia, independientemente del desempeño económico, es un valor que todos los seres humanos tenemos derecho. Hago un llamado a las autoridades venezolanas para que efectivamente tengan elecciones libres, democráticas y refleje la voluntad del pueblo”.

También se refirió al tema de la crisis migratoria en el tapón del Darién y aseveró que los países transitorios deben ayudar a los migrantes a que su paso no sea tan traumático, pero que se debe tener un plan coordinado entre todos los países para mitigar el problema.

“Mientras las condiciones que hacen que esa gente quiera irse de sus países sean tan malas, nosotros como países de tránsito, tenemos que ayudarlos a pasar humanitariamente, que no sufran tanto, pero para que pase eso los flujos migratorios hay que administrarlos y eso es un tema logístico. Estados Unidos debería decir cuántas personas puede recibir, con qué características las puede recibir, Colombia debería darnos información a los países de transición para poderlos ayudar”, señaló.

“Se necesita una política migratoria más robusta y la colaboración fundamentalmente de Colombia, Panamá y Costa Rica para que esta gente no sufra tanto o decirle que no vengan porque no van a poder entrar. Es la incertidumbre, el deseo de buscar una mejor vida que está causando un problema enorme”, añadió el presidente de Costa Rica.