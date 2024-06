“Hoy nadie puede hablar con certeza qué va a pasar en las elecciones”, estratega político sobre la jornada electoral en México

Los mexicanos acudirán este domingo a una cita histórica: elegir por primera vez a una mujer como presidenta de este país desangrado por la violencia del narcotráfico y de género.

Arropada por la popularidad del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, la izquierdista Claudia Sheinbaum, de 61 años, es la favorita para gobernar hasta 2030 el mayor país hispanohablante y doceava economía mundial.

Física y exalcaldesa de Ciudad de México (2018-2023) de origen judío, aventaja en la intención de voto a su rival de centroderecha Xóchitl Gálvez, senadora y empresaria de raíces indígenas, también de 61 años.

Sobre el panorama electoral que se vive en México, habló en La Tarde de NTN24 Óscar Sandoval, analista y estratega en comunicación con maestría en ciencias políticas, quien aseguró que “hoy nadie puede hablar con certeza qué va a pasar en las elecciones”.

Además, dio su opinión acerca de las campañas políticas que realizaron las candidatas más opcionadas a ser presidente: “Xóchitl lo que hizo en el proceso fue repetirnos cuales eran los chismes y que era lo que se estaba comentando, la gente en una campaña política no necesita que le hablen de lo que se está comentando, sino necesitan que les digan lo que la gente no alcanza a ver y te van a resolver. Por parte de Claudia, ellos entendieron muy bien que cuando tienes tantos puntos por encima tiene dos cosas que hacer: calcular que se pierdan menos puntos y te tienes que proyectar como lo que tienes que hacer y ella lo hizo. Esto no necesariamente va a definir el diferencial de votos entre una y otra, pero sí nos da una muestra de lo que es capaz de hacer una campaña política”.

Sheinbaum es la más opcionada a ganar la Presidencia de México y sobre ella, el experto aseguró: “La diferencia que Claudia haga con AMLO es uno de los retos más importantes que tiene ella. Aquí el reto no es cómo hace diferencia, sino, políticamente, cómo administra esas diferencias que va a tener con el actual presidente frente a lo obvio que es el proceso de revocación de mandato a la mitad del sexenio y también frente a la operatividad. La diferencia va a radicar en su habilidad política y en su habilidad de comunicar”.