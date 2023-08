Jóvenes de Venezuela exigen al nuevo CNE abrir centros de inscripción: 2 millones de nuevos electores no están registrados

Este lunes los dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela exigieron a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral que se abran puntos de registro para aquellos que ya cumplieron la mayoría de edad y pueden votar en los próximos comicios.

Jesús Mendoza, presidente de la FCU de la UCV acudió junto a diversas federaciones de centros universitarios y representantes estudiantiles del Área Metropolitana de Caracas, a hacer entrega de un documento a los que son los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.

“En este documento le solicitamos, le exigimos al Consejo Nacional Electoral, a sus nuevos rectores, a que pongan puntos móviles a las diferentes casas de estudio, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Alejandro Humboldt, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Santa María, de registro electoral”.

Hace pocos meses se cotejó la matrícula estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y se determinó que alrededor del 25 % de jóvenes de la Universidad Central de Venezuela no están inscritos en el Registro Electoral, sólo en la UCV.

“Si nos vamos a los números que realmente manejan diferentes organizaciones, son más de 2 millones de jóvenes que no están inscritos en el RE. Es ilógico andar pensando en abrir nuevos centros de votación y no abocarse a la inscripción de los nuevos. Viene un proceso electoral presidencial en el 2024, en 2025, y es indispensable. A los nuevos rectores; Almoroso, Quintero, Aimé, rector Delpino; es momento de ponerse a trabajar y de no perder más el tiempo”, dijo Mendoza.

Aseguran que están vigentes las solicitudes anteriores al Poder Electoral como la inscripción de nuevos votantes y la municipalización y la parroquialización de los registros electorales. “No puede ser que un joven tenga que caminar o tenga que ir en transporte público 2 y 3 horas para inscribirse en el RE”.