“Lasso se blinda a costa de los recursos de los ecuatorianos”: analistas sobre decreto firmado por el mandatario a pocos días de dejar su cargo

A pocos días de convertirse en expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso firmó un decreto para que él y su esposa dispongan de seguridad del estado dentro y fuera del país por lo menos hasta el 2025.

El documento reforma otro decreto que, el mismo Lasso, había suscrito en 2021, en el que había ordenado que la seguridad del estado para expresidentes solo era dentro de ecuador y por plazo máximo de un año, según dijo en su momento para hacer “buen uso de los recursos públicos”.

Al respecto, la editora política de revista Vistazo, cofundadora del portal código vidrio, María Belén Arroyo; el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo de transparencia internacional en ecuador, Mauricio Alarcón Salvador, y el analista económico e industrial, Oswaldo Landázuri, hablaron en el programa Ángulo de NTN24.

“Esta es una más de las incoherencias que ha evidenciado no solo Guillermo Lasso sino también sus ministros, secretarios y buena parte de su gobierno. Lasso se blinda y protege a costa de los recursos de los ecuatorianos”, dijo Mauricio Alarcón.

Asimismo, Oswaldo Landázuri indicó que “hay que entender que la inseguridad en el Ecuador está en una situación que no se ha visto nunca en la historia. Él no puede hacer un decreto a su medida, no es correcto. Él tiene que entender que hay instituciones y estas deben respetarse”.

Por su parte María Belén Arroyo afirmó que “la decisión de Lasso es un golpe a la memoria de Fernando Villavicencio, quien debió haber sido protegido por el estado”.