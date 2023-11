“Los argentinos tienen que elegir entre alguien que promete cosas que no se pueden hacer y alguien que hace cosas que no funcionan”: experto

Luego de los resultados que arrojó el escrutinio provisorio de las elecciones generales del 22 de octubre, Sergio Massa y Javier Milei deberán medirse este domingo en las urnas en la segunda vuelta presidencial, para conocer al nuevo mandatario de Argentina, quien liderará desde diciembre de este año hasta 2027.

Hay tensión entre los partidos políticos disputantes: La Libertad Avanza y Unión por la Patria, luego de que el primero acusara a la gendarmería de supuestamente iniciar maniobras electorales que buscarían favorecer al candidato oficialista Sergio Massa.

Los apoderados de ambos partidos se reúnen con la Cámara Nacional Electoral con el objetivo de preservar la convivencia democrática, luego de que la denuncia presentada por los libertarios, en torno a la transparencia del proceso electoral, no fuera ampliada por falta de pruebas, en una sede judicial.

La hermana de Javier Milei y apoderada de La Libertad Avanza, Karina Milei, pidió dejar sin efecto la citación judicial luego de intentar desvirtuar la denuncia inicial.

Para hablar sobre el panorama político y electoral de Argentina, se conectó en La Tarde de NTN24 Andrés Malamud, politólogo, profesor de la universidad de Lisboa.

“Milei tiene una serie de propuestas osadas, algunas de ellas en el límite de la constitucionalidad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ya dijo que no se puede dolarizar como él pretende porque eso supone la supresión del peso, así que lo que él quiere hacer, no se puede; en cambio Massa promete muchas cosas que está haciendo como ministro de Economía que tiene la inflación en 150%, así que no funcionan, así que tenemos a alguien que promete cosas que no se pueden hacer y alguien que hace lo que no funciona y entre esas dos opciones, los argentinos tienen que elegir este domingo”, comentó Malamud.