Maduro dice que el presidente de Dominicana le robó el avión con el que pretendía ir a ver el debate en EE.UU.

Nicolás Maduro aseguró que le habría gustado ir al debate en Estados Unidos entre los candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, pero que no pudo porque "el ladrón de Abinader" le robó el avión.

Maduro se refería así a la confiscación que se ejecutó la semana pasada en República Dominicana, del avión del régimen venezolano que estaba en ese país para recibir servicio, pero que Washington asegura que su compra violó las sanciones.

"Me alegra que Donald Trump haya reconocido que las sanciones son un error. Estoy muy pendiente del debate de esta noche casi que me voy pa' allá. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana me fuera pa' allá. Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana.

Asegura que Luis Abinader "es un bandido, un ladrón, el pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga carita de yo no fui, yo hablé bastante con él, bastante veces que hablamos. Así que no puedo ir al debate, lo lamento".

Insistión en que Trump ha reconocido que las sanciones "son un error, que debilitan la moneda, el dólar, debilitan la economía de los Estados Unidos. Las sanciones contra Venezuela fueron un tiro en el pie que se dio Estados Unidos. Venezuela va viento en popa y no nos va a parar nada ni nadie en materia de economía".