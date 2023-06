“Morena podría estar incurriendo en una precampaña que no existe legalmente”: analista político sobre elecciones en México

A partir de este sábado se cierran las posibilidades para un nuevo aspirante de Morena para las elecciones presidenciales en México para 2024.

El próximo lunes 19 de junio arrancan las campañas y corren por 60 días, el 3 de septiembre se levantarán 5 encuestas y el 6 de septiembre se definirá al candidato único por el oficialista.

Kike Mireles, analista político, habló en La Tarde de NTN24 respecto a las elecciones presidenciales en México para 2024.

“Este período que está creando Morena no está definido, no existe legalmente. Podrían estar incurriendo en una especie de campaña anticipada ya que las precampañas todavía no están en los marcos legales de inicio”, dijo.

Mireles indicó que “de todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum es la que se siente más incómoda con el tema de la precandidatura”.

“A ella le incomoda tener una sombra y perder la oportunidad de ser aparentemente la líder en las encuestas”, agregó.

Asimismo, dijo que por su parte Marcelo Ebrard se ve “muy cómodo” y “él en su momento dijo que al prohibirles ir a cualquier medio que critique al gobierne pues se quedaran señor ir a los diferentes medios”.

“No va a haber cordialidad en las elecciones, va a haber molestias y probablemente daños colaterales”, puntualizó.