"No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido": Borrell tras la muestra de las actas por parte del Centro Carter

El Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó que la alianza de países no considera que la reelección de Nicolás Maduro sea democrática, tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio, en las que hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral no ha hecho público el escrutinio detallado.

Las declaraciones de Borrell también hacen referencia a la intervención que tuvo el Centro Carter el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde mostró actas de votación originales que darían la victoria al opositor Edmundo González Urrutia.

"Hasta ahora teníamos las actas presentadas por la oposición, recopiladas una a una donde les fue posible hasta casi el 80 % y que reflejaban un resultado parecido a las actas de la Fundación Carter, no se desde cuándo las tienen, pero bueno es que las presentamos ahora, esas actas presentan un resultado que es que Maduro no ha ganó esas elecciones, que las ganó el líder opositor, hoy refugiado en España", expresó Borrell.

El jefe de la diplomacia europea subrayó el prestigio del Centro Carter, por lo que considera que si presentan documentos que dicen ser las actas electorales originales "lo serán".

"Eso no hace sino reafirmar nuestra posición: no consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido y esas actas que , insisto, no conozco, pero que el Centro Carter tiene un prestigio que las avala, no hace sino reafirmar esa posición", dijo.

Finalmente Borrell agradeció al Gobierno de España las gestiones que hicieron posible la salida y resguardo de Edmundo González Urrutia.