Primer ministro de Perú renunció a su cargo en medio del escándalo por presunto tráfico de influencias

Este martes se conoció que el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, renunció a su cargo en medio de las acusaciones en su contra de estar involucrado en un presunto tráfico de influencias.

Alberto Otárola, el hombre fuerte del gobierno de Perú, dimitió tras ser señalado de actuar favor de una mujer a quien llamaba "amor" en unos audios revelados por la prensa.

Tras la filtración de los audios en los que se comprobaría que incurrió en el delito, el ahora ex primer ministro de Perú señaló durante una rueda de prensa que: “En la conversación con la presidenta de la República le he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros”.

Otárola, un hábil operador político y abogado de 57 años, ejercía de mano derecha de la jefa de Estado, Dina Boluarte, desde el 22 de diciembre de 2022.

VEA TAMBIÉN Así van los resultados del “supermartes” en Estados Unidos, el día definitivo de las elecciones primarias o

El saliente primer ministro debió interrumpir una misión oficial en Canadá y regresar al Perú este martes, tras el escándalo que desató la publicación de las grabaciones el fin de semana.

El programa televisivo Panorama destapó los audios donde se escucha la voz de Otárola expresando afecto hacia una mujer que en el año 2023 obtuvo dos contratos con el Estado por 53.000 soles (unos 14.000 dólares), como asistente técnica administrativa en el ministerio de Defensa.

"Dime, pues, amor, para hablar. Tú sabes que estas cosas molestan, joden, pero tú sabes que yo te quiero también", dice el primer ministro a la joven de 25 años.

Algunas versionas señalan que el político le habría pedido a su exesposa, Yaziré Pinedo Vásquez, que le enviara su hoja de vida para que él pudiera ayudarla a conseguir trabajo, a la vez que insiste en volver a verla.

Otárola negó ser un "corrupto" y dijo que su salida fue fraguada por sus adversarios políticos. "Me voy a someter por supuesto a todas las indagaciones, pero el peritaje va a ser absolutamente claro respecto a la manera burda en la que estos audios han sido editados y presentados a l

a opinión pública", señaló el hasta ahora jefe de gabinete.

El jefe de gabinete no ha negado la autenticidad de los audios y alegó ser víctima de una campaña para sacarlo del gobierno, además de que aseguró por medio de su cuenta en la red social X que: “Entiendo la gravedad de la coyuntura política, pero reitero que no he cometido ningún acto ilegal”.

La mujer aludida en los audios, Yaziré Pinedo, aseguró el martes que los audios no son recientes, sino del año 2021, cuando Otárola no era funcionario.

Sin embargo, reconoció por esa época haber tenido una "relación quizá sentimental" de unos días con el hoy primer ministro.

El escándalo ha sido explotado por grupos de derecha e izquierda del Congreso, donde el gobierno carece de bancada, que exigen la renuncia del funcionario.

Por su parte, la Fiscalía de Perú anunció en la red social X que investigará a Otárola por los delitos de "negociación incompatible, en agravio del Estado" y "patrocinio ilegal".