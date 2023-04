¿Qué esperar de la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá?

Hay expectativa en Colombia por la Conferencia Internacional sobre Venezuela, una cumbre diplomática convocada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego para encontrar una solución al proceso político en dicho país.

El evento se llevará a cabo en Bogotá y contará con la participación de al menos 21 países de distintas regiones del mundo, que buscarán establecer “un cronograma electoral con garantías y levantamiento de sanciones en paralelo” para Venezuela.

Para Phil Gunson, analista sénior en International Crisis Group, “hay que bajar las expectativas” del evento, pues no cambiaría la situación con respecto a las negociaciones que adelanta el régimen de Nicolás Maduro y oposición.

Citando a Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática, el analista sostuvo que lo mejor que puede surgir es “un exhorto” de los países asistentes para que retomen el diálogo iniciado en México.

“Eso en sí sería positivo, pero lejos de ser suficiente, porque en noviembre se retomaron estas negociaciones y luego se volvieron a suspender (...) es decir no ha habido avances sustantivos todavía”, afirmó.

No obstante, Gunson indicó que todo esfuerzo que apunte a dicha reanudación de la mesa en México, es el camino para buscar una solución a la crisis en Venezuela.

“Es un proceso largo y complicado (...) lo que se tiene que hacer –y ojalá suceda– es un intercambio de levantamiento parcial de sanciones a cambio de concesiones de Nicolás Maduro en el terreno electoral”, agregó en referencia a la Conferencia Internacional en Bogotá.

En ese contexto, el analista resaltó que el régimen de Maduro está necesitando de manera “urgente” el levantamiento de sanciones económicas y sobre todo en el marco de las “exportaciones petroleras”.

“De otra forma no puede ir a una elección presidencial en 2024 (...) no puede arriesgarse si no tiene el dinero para la campaña. Fundamentalmente lo que se trata es de expandir la posibilidad que tiene Maduro de exportar y de recibir dinero”, afirmó.