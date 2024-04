¿Qué tan probable es que Ecuador sea suspendido de la ONU luego de la petición hecha por el gobierno de AMLO tras el ataque a la embajada mexicana en Quito?

México pidió este jueves a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que suspenda a Ecuador de la ONU por el asalto de su embajada en Quito para capturar al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas.

La demanda también pide a la corte que "suspenda a Ecuador como miembro de las Naciones Unidas" hasta que emita una disculpa pública y "garantice la reparación del daño moral infligido" a México y sus ciudadanos.

En medio de esta crisis diplomática, Glas, de 54 años y vicepresidente del mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), se encuentra en huelga de hambre y fue hospitalizado por 24 horas el lunes por negarse a consumir alimentos dentro de la prisión de alta seguridad de Guayaquil, de acuerdo con el servicio penitenciario.

Para hablar sobre este se conectaron en Ángulo de NTN24 Pablo Aguilar, asesor parlamentario de Morena; Aribel Contreras, experta en relaciones internacionales y Arturo Moscoso, abogado y experto en relaciones internacionales.

“Los hechos ya sucedieron y la idea es que no quede un precedente que una misión diplomática pueda ser atacada de esta forma por cualquier otro gobierno, entonces ya se está generando el precedente y es importante buscar la manera de que esto se vuelva a repetir. Para evitar que esta situación vuelva a ocurrir y que no exista una consecuencia si vuelva a pasar es que se realiza a través de nuestra canciller que se presente esto ante la Corte Internacional de Justicia. Se viene un reto por delante, porque también está la justificación de Ecuador, pero debe quedar el precedente de que esto no puede volver a ocurrir”, dijo Aguilar.

“Estamos en un suceso inaudito, histórico y donde se mezclan muchos sucesos vinculados, es decir, una cosa es la solicitud de asilo a Jorge Glas y otra cuestión es el allanamiento de manera tan violenta a la embajada de México… pienso que la exigencia de México de sacar a Ecuador de la ONU no se va a lograr porque, primero hace parte del consejo de seguridad no permanente de la organización y segundo porque no resuelve ni de forma ni de fondo el problema, por eso digo que será el tribunal internacional que resuelva esta situación”, señaló Aribel.

“Es muy poco probable porque no ha habido ningún caso, pues solo hubo una transición de escaños en la que se le quitó a Taiwán para dársela a China; se necesita una votación mayoritaria de los miembros de la asamblea y el visto bueno del Consejo Permanente de Seguridad que es probable que no lo de, no creo que los países, sobre todo Estados Unidos, den su apoyo a esta idea”, aseguró Moscoso.