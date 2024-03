"Se está violentando la voluntad de los venezolanos que quieren un cambio en el país": Corina Yoris, candidata de la oposición, en NTN24

La oposición venezolana no ha podido inscribir a su candidata, Corina Yoris, ante el CNE para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, pese a que este lunes 25 de marzo vence el plazo para ello.

La candidata por la oposición Corina Yoris explicó en el programa La Tarde de NTN24 la imposibilidad de inscribir su candidatura ante el CNE.

“El problema no es mi nombre, el problema es que no nos dan los códigos para entrar al sistema con las tarjetas. No hay una negativa a nombre de Corina Yoris”, dijo la candidata.

“Yo no estoy rechazada, sino que no nos dan la clave para entrar”, explicó.

En ese sentido, explicó que “las dos tarjetas con las cuales se pueden inscribir no se están entrando al sistema”.

La candidata aseguró, además, que se están violentando los derechos de los venezolanos.

“Se está violentando la voluntad de los venezolanos que quieren un cambio en el país”, sostuvo.

“Estamos recibiendo la violación de los derechos de millones de personas”, añadió.