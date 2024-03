Senador Bob Menéndez confirmó que no buscará la reelección como demócrata y abrió la posibilidad de ser independiente

El pasado 22 de septiembre de 2023 el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert 'Bob' Menéndez, fue acusado formalmente de presunta corrupción.

El legislador y su esposa, Nadine Menéndez, fueron acusados por los "delitos de soborno en relación corrupta con tres empresarios de Nueva Jersey", según indicó el fiscal federal de Nueva York.

La acusación señala que el senador y su esposa aceptaron sobornos por valor de cientos de miles de dólares, incluido efectivo, lingotes de oro, pagos de la hipoteca de una vivienda, un vehículo de lujo y otras cosas valiosas.

Menéndez habría ayudado al empresario egipcio-estadounidense Wael Hana a proteger un monopolio empresarial que le había otorgado el gobierno egipcio, según alega la acusación.

A su vez, el congresista fue acusado de prometer usar su influencia para intervenir en procesos separados contra los empresarios José Uribe y Fred Daibes por parte del Departamento de Justicia.

Menéndez también fue acusado en 2015 de aceptar sobornos para vuelos en jet privado, vacaciones de lujo y más de 750.000 dólares en donaciones ilegales de campaña, pero los cargos fueron desestimados tres años después por el Departamento de Justicia después de que un jurado estancado no pudo llegar a un veredicto en el caso.

Ahora, el legislador anunció que no irá a la reelección para su cargo con el Partido Demócrata, y agregó que tiene “esperanzas” de presentarse a un cuarto mandato en Nueva Jersey como independiente si es exonerado en el caso.

La fecha límite de presentación de candidaturas para las primarias son el lunes, por lo que el anuncio de Menéndez llega justo a tiempo para desligarse de la colectividad.

“Desgraciadamente, las actuales acusaciones a las que me enfrento, de las que soy inocente y así lo demostraré, no me permitirán mantener ese tipo de diálogo y debate con adversarios políticos que ya lo han convertido en la piedra angular de su campaña. Los ciudadanos de Nueva Jersey se merecen algo mejor que eso”, aseguró Menéndez.

“Tengo la esperanza de que mi exoneración se produzca este verano y me permita proseguir mi candidatura como demócrata independiente en las elecciones generales”, añadió.