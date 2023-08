Senador Isabel Zuleta se compara con los futbolistas para defender su postura contra proyecto de ley de reducción salarial a congresistas en Colombia

En Colombia se discute en el Congreso el informe de ponencia del proyecto de ley que busca reducir el salario de los legisladores, como parte de las propuestas de campaña del presidente Gustavo Petro. El debate ha generado diversas polémicas y una de ellas corrió por cuenta de una senadora del Pacto Histórico, la colectividad del mandatario.

Se trata de la congresista Isabel Zuleta quien durante la discusión del segundo debate del proyecto de ley se mostró en desacuerdo con la manera en que se está haciendo, pues señaló que dicha reducción se debe hacer a través de una reforma constitucional y no por un proyecto de ley.

Además, se comparó con los futbolistas, asegurando que los salarios de ellos (que suelen ser altos) no son criticados por la opinión pública, debido a que ellos ven el esfuerzo físico que hacen, mientras que señalan a los congresistas, pero ellos también se esfuerzan para cumplir con su trabajo.

“Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho, porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación Yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República; tengo la responsabilidad de responder por mi voto”, precisó Zuleta.

“Hay unos que evidentemente trabajamos más que otros, pero aquí he visto dedicación y responsabilidad para lo que tenemos que hacer, que son las leyes de la República. Por lo tanto, lo que hay que resaltar es esa responsabilidad y ese juicio, y a quien no tenga ese juicio, que no venga y no sea disciplinado, pues que efectivamente su electorado lo sanciones”, continuó la legisladora del Pacto Histórico.

Por último, la senadora dijo que no está en desacuerdo con la reducción salarial a los congresistas, sino con la forma, pues considera que no debería ser por intermedio de un proyecto de ley, sino por una reforma constitucional.

“En mi consideración este proyecto de ley tiene que ser una reforma constitucional, tiene que pasar por una reforma a la Constitución, no un proyecto de ley. Tiene que ser una reforma a la Constitución precisamente para que no le digamos a esa ciudadanía, no le vendamos la idea de que estamos siendo muy generosos con la equidad que se necesita en materia salarial, pero que después lo tumbe la Corte. Seamos transparentes ante la ciudadanía”, aseveró.

Las críticas no se han hecho esperar de diferentes sectores que consideran que la senadora está sacando excusas para oponerse a la reducción salarial; además, que va en contravía a la propuesta del gobierno y su partido.

Pese a las críticas que recibió el proyecto y la petición de suspender el debate, el informe fue aprobado. El próximo 22 de agosto se retomará esta discusión que se encuentra en segundo debate.