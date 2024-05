"Soy una dama y no puedo decir lo que me merece": canciller de Argentina responde a Cabello por negar salvoconducto a opositores

La canciller de Argentina, Diana Mondino, se pronunció luego de que el régimen de Nicolás Maduro se negara a otorgar salvoconductos para los seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado que se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas desde el pasado 26 de marzo.

Mondino consideró que es una violación de los acuerdos internacionales el hecho de que Venezuela niegue el salvoconducto a los opositores.

Cabe señalar que el salvoconducto es el documento que necesitan los opositores para poder salir de Venezuela.

“Soy una dama y no puedo decir lo que me merece una explicación como esa. Realmente es un incumplimiento absoluto de todos los convenios internacionales y no tiene ningún sentido desde el punto de vista nuestro tratar de retener personas contra su voluntad”, afirmó la canciller.

Mondino se pronunció de esa manera desde Washington unas horas después de que la Casa Rosada afirmara que entre Argentina y Venezuela seguían habiendo “conversaciones” para discutir todos los temas relacionados con este salvoconducto.

Todos los opositores fueron parte de un grupo señalado por el propio Nicolás Maduro de pretender ejecutar un supuesto magnicidio en su contra.

Aunque no ha habido una respuesta diplomática o formal a la petición de Argentina, el diputado del PSUV, Diosdado Cabello aseguró que esto ya fue negado

"No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria", dijo en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuando fue preguntado por el caso.

Los seis opositores son Pedro Urruchurtu, coordinador Internacional Vente Venezuela; Magalli Meda, jefa de Campaña de Marina Corina Machado; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de la Campaña de María Corina Machado; Omar González, diputado a la Asamblea Nacional; Humberto Villalobos, coordinador Electoral del Comando de Campaña de María Corina Machado, y Fernando Martínez Motolla, asesor de la Plataforma Unitaria.