Volodímir Zelenski visita Canadá por primera vez desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a Canadá durante la noche del jueves 21 de septiembre procedente de Estados Unidos en una visita que no estaba anunciada y que busca conseguir apoyo para su país en la lucha contra la invasión rusa.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, saludó a Zelenski al bajar de su avión en Ottawa, según fue transmitido por la televisión local. Los dos jefes de Estado sostendrán reuniones formales este viernes cuando se espera, además, que el líder ucraniano ofrezca un discurso ante el Parlamento.

“Llegué a Canadá. Espero con interés mantener conversaciones con Trudeau sobre la cooperación en materia de defensa, la fórmula de paz y otros temas”, aseguró Zelenski en redes sociales tras su arribo al país norteamericano.

El mandatario indicó que se van a firmar “importantes documentos bilaterales que fortalecerán” los “vínculos económicos” entre Ucrania y Canadá.

“También me reuniré con el gobernador general de Canadá, me dirigiré al Parlamento, me reuniré con parlamentarios y el público canadiense, representantes empresariales, líderes de opinión y la comunidad ucraniana. Estoy seguro de que esta será una visita significativa. Agradecemos a Canadá su liderazgo y apoyo”, afirmó.

Zelenski visita por primera vez el país norteamericano desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

El presidente llega a Canadá luego de una visita a Estados Unidos en donde cumplió una ajetreada agenda que incluyó pronunciamientos ante la 78 Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU.

En Estados Unidos, Zelenski también se reunió con el presidente estadounidense, Joe Biden, en donde se habló sobre una nueva millonaria ayuda del país norteamericano para financiar a Ucrania en la guerra.

Biden anunció un nuevo envío de ayuda militar por valor de USD 325 millones y declaró que los primeros tanques Abrams estarán la próxima semana en Ucrania.

Canadá, cabe resaltar, alberga una gran comunidad ucraniana y el gobierno de Trudeau se ha comprometido a dar un apoyo que ha definido como firme y duradero a Ucrania mientras combate contra las fuerzas rusas.

El presidente ucraniano y Trudeau también viajarán a Toronto para reunirse con líderes empresariales y miembros de la comunidad canadiense de origen ucraniano.