"Yo estoy abierto a trabajar con él y con cualquier persona con ideas de libertad": Mauricio Macri le hace un guiño a Javier Milei

Mauricio Macri, expresidente de Argentina, ofreció nuevamente apoyo a la candidata presidencial de su partido Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

No obstante, el exmandatario de la nación ‘albiceleste’, precisó que, si eventualmente la aspirante no llega a ganar las presidenciales frente al candidato Javier Milei, espera que los legisladores de su coalición brinden respaldo razonable al postulante de La Libertad Avanza (LLA).

Durante una actividad desarrollada en el Instituto de Políticas en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el expresidente argentino indicó: "Es capaz (Bullrich) de llevar adelante los cambios profundos que necesita el país, porque es necesario volver a respetar las reglas para volver a crecer".

En el evento, el también empresario mencionó sobre Milei: "Yo estoy contento de que aparezca un partido con las mismas ideas (...) Yo estoy abierto a trabajar con él y con cualquier persona con ideas de libertad".

Sin embargo, Macri cuestionó a Javier Milei, pues a su juicio, el ‘libertario’ que trabaja de forma independiente se aísla de diferentes sectores políticos del Poder Legislativo, que son fundamentales para aprobar los principales planes que tiene en su portafolio el máximo dirigente de La Libertad Avanza.

"El riesgo más grande de Milei es que está aislado. Y alguien aislado no puede cambiar las reglas. Hay que poner a la Argentina bajo la ley. Argentina se derrumbó porque se abandonó todo tipo de reglas", apuntó Macri.

"Yo me sentí aislado y tenía cuatro gobernadores. Él (Milei) no tiene ninguno. No es posible liderar un cambio grande así", comparó.

Finalmente, el exjefe de Estado explicó: "En caso de que ganemos, esperemos que los liberales nos apoyen en las reformas que impulsaremos para cambiar la Argentina, que tuvo déficit fiscal en los últimos 70 años", acotó.

La visita de Macri a Harvard se llevó a cabo un día después de su paso por Miami, donde volvió a presentar su libro 'Para qué'.