Aerolíneas latinoamericanas analizan ampliar sus vuelos a Venezuela, pero advierten sobre reconstrucción que debe darse antes

Las aerolíneas latinoamericanas de nuevo miran hacia Venezuela frente a la reapertura de canales diplomáticos y las posibilidades de recuperar rutas comerciales, pero advierten que las deficiencias de infraestructura y las limitaciones regulatorias siguen frenando una recuperación más amplia de la conectividad aérea.

Peter Cerdá, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), indicó que Venezuela tiene un importante potencial por su ubicación geográfica, pero la prioridad inmediata es recuperar la infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país.

Los terremotos del 24 de junio dañaron instalaciones del aeropuerto, situado en las afueras de Caracas, y obligaron a reorganizar de manera temporal las operaciones. Pese a que los vuelos comerciales se reanudaron en septiembre por medio de terminales provisionales, la capacidad y las condiciones de funcionamiento siguen siendo un desafío para el sector.

“Yo creo que hay un potencial importante para Venezuela. Estratégicamente, geográficamente está una localización perfecta. Es un mercado que hay grandes oportunidades”, aseguró Cerdá, según Reuters.

La aerolínea chilena LATAM expresó su optimismo frente a la mejora de las relaciones diplomáticas entre Santiago y Caracas. Su gerente general, Roberto Alvo, señaló que la compañía analizará nuevas oportunidades de conectividad a medida que mejoren las condiciones para operar.

La empresa ya anunció el regreso de sus vuelos directos entre Santiago de Chile y Caracas a partir de enero de 2027, una conexión que dejó de operar años atrás.

Cerdá detalló que el interés por Venezuela no se limita a una sola compañía o mercado: aerolíneas de Estados Unidos, Europa y Oriente Medio igualmente están observando las posibilidades de recuperar o ampliar sus operaciones.

No obstante, la reconstrucción aeroportuaria y la actualización de las normas que regulan la aviación van a ser determinantes para que ese interés se traduzca en nuevas rutas y frecuencias. El sector ve necesario planificar inversiones de largo plazo y mejorar las condiciones operativas para responder a una eventual recuperación de la demanda.

La reapertura de conexiones podría hacer más fácil los viajes de negocios, el turismo y los desplazamientos familiares, pero su alcance va a depender de la evolución de la infraestructura y de las condiciones para operar en Venezuela.