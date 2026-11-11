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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Manchester United

Técnico sudamericano que dirigió en el Mundial 2026 podría convertirse en el nuevo entrenador del Manchester United

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Manchester United en la Premier League - Foto: EFE
Manchester United en la Premier League - Foto: EFE
El club inglés se encuentra en zona de descenso en la Premier League tras encadenar ocho partidos consecutivos sin ganar.

Un entrenador de origen sudamericano y mundialista en 2026 estaría en los planes del Manchester United en medio de la crisis de resultados que atraviesa en la Premier League.

El Manchester United ha iniciado conversaciones con el seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, sobre la posibilidad de sustituir a Michael Carrick como entrenador, según informaron este miércoles la BBC y otros medios británicos.

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Carrick está en la diana luego de que el prestigioso club del norte de Inglaterra haya firmado el peor inicio de temporada en los últimos 40 años, en zona de descenso en la Premier League tras encadenar ocho partidos consecutivos sin ganar.

Medios británicos aseguran que el futuro de Carrick se decidirá en una reunión a la que asistirán el influyente accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox en Mónaco, este miércoles.

Según estas informaciones, Berrada y Wilcox se inclinan por destituir a Carrick.

En caso de cese, Pochettino parece la primera opción para sustituirlo. El DT argentino de 54 años tiene una amplia experiencia en la Premier League tras sus etapas al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea.

No es la primera vez, además, que el nombre de Pochettino aparece como posible inquilino del banquillo en Old Trafford.

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No obstante, Pochettino firmó hace apenas tres meses una ampliación de contrato para seguir con Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, por lo que el United debería pagar una compensación a la federación estadounidense.

Según la BBC, Pochettino tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

Otros posibles aspirantes al cargo serían el exentrenador del Newcastle Eddie Howe, el extécnico del Chelsea Antonio Conte y el exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann.

El United dispone del parón internacional de dos semanas para resolver su situación en el banquillo antes de regresar a la competición contra el Liverpool el 22 de noviembre.

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