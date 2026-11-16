"Viven aterrados y acabaron en el búnker": Daniel Ortega y Rosario Murillo confundieron a SpaceX con una operación de EE. UU.

La paranoia se apoderó de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuando confundieron el lanzamiento de una nave de SpaceX desde Florida con una supuesta "operación militar estadounidense" para capturarlos. El haz de luz y el ruido del despegue bastaron para que ambos dictadores corrieran a refugiarse en su búnker. Miguel Mora, director de 100% Noticias y periodista nicaragüense en el exilio, aseguró que "claro que viven aterrados". Además, reveló que el régimen atraviesa "una purga brutal", con altos mandos policiales retirados o capturados e integrantes del equipo médico de Ortega detenidos y desaparecidos. El temor aumentó después de que Ortega afirmara que "no volverán a haber elecciones", lo que provocó una advertencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Mora también señaló que la dictadura teme un golpe militar o una rebelión interna, pues "a Rosario Murillo la odian desde los sandinistas hasta todo el pueblo de Nicaragua".