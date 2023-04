Al menos 100 migrantes escaparon de un centro de detención en México

Al menos 100 migrantes se escaparon este viernes de un centro migratorio ubicado en el municipio de Berriozábal, en el estado de Chiapas en México.

De acuerdo con varios informes, los migrantes huyeron del lugar tras permanecer más de 20 días retenidos.

Su escapada se dio tras el incidente ocurrido el pasado lunes en el que fallecieron 39 personas en medio de un incendio en un centro de alojamiento para migrantes en Ciudad Juárez.

"Nosotros no tenemos armas, no somos criminales, venimos por un futuro mejor y no respetan nuestros derechos", explicó un migrante que salió huyendo del lugar.

Asimismo otro migrante denunció que en el lugar donde permanecían retenidos, no tenían voz ni derechos, "más bien estábamos encerrados y no es un albergue, sino una cárcel”.

"Nos tenían encerrados, son muros bien altos. Aunque no nos pegaron, el sufrimiento psicológico y la alimentación es de lo peor", añadió el migrante a los medios.

Ante la situación, el director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, aseguró que en estos casos “se debe priorizar la defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas migrantes”.

"Si no se entienden desde un punto de vista humano está crisis migratoria, el Instituto Nacional de Migración (INM) nunca va poder contener a ese mar de personas que va seguir caminando", indicó.

Además agregó que bajo ninguna circunstancia, un migrante puede permanecer más de 72 horas privado de su libertad en las estaciones migratorias.

"Basta ya de politizar el tema migratorio, se debe humanizar el tema de la migración, para que no ocurra lo que ya vimos en Ciudad Juárez".

Cabe destacar que el incendio en el que fallecieron 38 personas, se desató en la noche del lunes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, una urbe ubicada en el estado fronterizo de Chihuahua y fronteriza con Estados Unidos.

Las imágenes de videovigilancia difundidas por algunos medios mexicanos y confirmadas por el Gobierno muestran cómo un grupo de personas, aparentemente migrantes, patea una reja tratando de abrirla mientras el fuego se propaga en el sitio donde están encerrados.

Ante los hechos, decenas de personas realizaron el martes en la noche, una vigilia en frente a la sede del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad Juárez para reclamar justicia por la muerte de los migrantes.