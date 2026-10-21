NTN24
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Ciberseguridad

Alerta mundial: Sitios web quedaron fuera de servicio en todo el planeta tras fallas de seguridad detectadas por IA que provocaron la respuesta del FBI

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Los errores fueron reportados en agosto por la firma de seguridad Calif y por OpenAI, creadora de ChatGPT.

Agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo cerraron sus sitios web después de que fueran anunciadas dos fallas críticas relacionadas con PHP, un lenguaje de programación que sirve de base para una gran parte de internet.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) instó a organizaciones y empresas a aplicar parches informáticos de inmediato o desconectar los sistemas vulnerables.

o

Las fallas "a menudo proporcionan una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor", señaló la NSA en un comunicado en X.

Según expertos, esto permitiría a atacantes utilizarlas para el control de servidores web sin una contraseña.

PHP sirve de base para populares plataformas de diseño web, por lo que las debilidades afectan potencialmente a una amplísima gama de sitios, desde tiendas en línea y medios de noticias hasta servicios gubernamentales.

El problema fue de tal magnitud que la División de Ciberseguridad del FBI lanzó una advertencia en sus rede sociales:

"Se han identificado dos vulnerabilidades críticas en PHP, un lenguaje de programación ampliamente utilizado que impulsa sitios web y aplicaciones web. Estas vulnerabilidades (CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619) podrían permitir a actores cibernéticos maliciosos ejecutar código de forma remota en el núcleo de PHP, lo que potencialmente comprometería datos sensibles y redes", dijo la agencia gubernamental.

o

Asimismo, enumeró importantes pasos a seguir para evitar afectaciones mayores.

  • Si una actualización inmediata no es factible, se recomienda que las organizaciones desconecten el sistema hasta que pueda mitigarse completamente.
  • Actualice de inmediato las instalaciones de PHP afectadas siguiendo las indicaciones en http://php.net. Realice un inventario de dónde se ejecuta PHP en su entorno, priorizando sistemas expuestos a internet y productos de proveedores que incluyan PHP.
  • Monitoree los servidores web en busca de actividad sospechosa, incluidos procesos de PHP que inicien inesperadamente shells de comandos o descarguen archivos. Asegúrese de que haya capacidades adecuadas de monitoreo de procesos para ayudar a identificar posibles explotaciones.

El ingeniero de seguridad en PHP Foundation Volker Dusch dijo al Wall Street Journal que estas fallas eran el problema más serio para PHP en más de una década, al compararlo con Heartbleed, un fallo de 2014 que desató una carrera mundial por aplicar parches.

Los errores fueron reportados en agosto por la firma de seguridad Calif y por OpenAI, creadora de ChatGPT, que los señaló de forma independiente el mismo día.

OpenAI dijo en X que consideraba estos fallos como "una de las vulnerabilidades de mayor impacto" en tiempos recientes y que descubrirlas "marca una nueva fase en la que la IA puede encontrar errores de seguridad con impacto a escala de internet".

o

Con la tendencia actual, el número de vulnerabilidades detectadas en 2026 por modelos de IA podría duplicar el récord alcanzado el año pasado.

Temas relacionados:

Ciberseguridad

FBI

Ciberataques

Tecnología

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No creo que pase absolutamente nada": periodista Felipe Quintero sobre investigación a Petro en el denominado Pacto de Valledupar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Zelenski propone congelar el frente de guerra con Rusia como primer paso para negociar alto el fuego

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Gustavo Petro - Foto EFE
Escándalo

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Salvatore Mancuso, Gustavo Petro y Armando Benedetti | Fotos: EFE
Fiscalía de Colombia

'Pacto de Valledupar' en la mira de la Fiscalía, mientras la Procuraduría investigaría a Benedetti

Más de Actualidad

Ver más
Dinorah Figuera | Foto: AFP
Dinorah Figuera

Por primera vez Dinorah Figuera revela cuándo espera que sean las elecciones: esto dijo

Movilización en Venezuela "Gran Rodada por la Libertad" - Foto: EFE
Vente Venezuela

Liberan a dirigente de Vente Venezuela que fue capturado por el régimen en Gran Rodada por la Libertad este domingo

agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE- Foto: EFE
Venezuela

Detienen en Florida a empresaria venezolana mientras dejaba a su hija en casa de una amiga

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Dinorah Figuera | Foto: AFP
Dinorah Figuera

Por primera vez Dinorah Figuera revela cuándo espera que sean las elecciones: esto dijo

Movilización en Venezuela "Gran Rodada por la Libertad" - Foto: EFE
Vente Venezuela

Liberan a dirigente de Vente Venezuela que fue capturado por el régimen en Gran Rodada por la Libertad este domingo

Egipto ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Esta es la sanción que impuso la FIFA al entrenador de Egipto por sus gestos en el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina

agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE- Foto: EFE
Venezuela

Detienen en Florida a empresaria venezolana mientras dejaba a su hija en casa de una amiga

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

“Estos bandidos salieron corriendo a esconderse”: Abelardo de la Espriella reaccionó a bloqueos en la Circunvalar en Bogotá y lanzó advertencia a encapuchados

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Colombia

Abelardo de la Espriella entrega balance de seguridad tras primer mes de gobierno: el secuestro, la extorsión y la masacres cayeron

Daniel Ortega y Rosario Murillo - Foto: AFP
Régimen de Nicaragua

Esto dice la resolución sobre Nicaragua que votarán en la OEA: "Washington ejerce máxima presión"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023