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Festival

Dua Lipa, Madonna, Daddy Yankee, Tame Impala y más estrellas en un mismo escenario: este es el cartel de lujo del Festival Coachella

noviembre 11, 2026
Por: David Lozano
Festival de Coachella / Foto cortesía
El festival musical se realizará durante dos fines de semana en abril de 2027 en California. La nómina también incluye a artistas como Zara Larsson, Phoebe Bridgers, Weezer, Kehlani, Becky G y Milo J.

El Festival Coachella reveló el cartel oficial de artistas que harán parte de su edición de 2027, una programación que tendrá como principales protagonistas a Dua Lipa, SZA y Tame Impala. Además, el evento confirmó una presentación especial del puertorriqueño Daddy Yankee, quien también tendrá un lugar destacado dentro de la programación.

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El anuncio fue realizado por los organizadores el martes 10 de noviembre, a través de las redes sociales del festival, y confirmó el regreso de uno de los encuentros musicales más importantes de Estados Unidos, que reúne cada año a figuras de diferentes géneros y artistas emergentes de la industria.

La edición de 2027 se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos: del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril, en el Empire Polo Club, ubicado en Indio, California.

Según la programación divulgada, Dua Lipa será la encargada de encabezar la jornada del viernes, Tame Impala estará al frente del cartel del sábado y SZA cerrará cada uno de los dos fines de semana el domingo. Los tres artistas ya han tenido acercamientos anteriores con Coachella, aunque esta será una oportunidad para que Dua Lipa y SZA encabecen el festival por primera vez.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Daddy Yankee. El artista puertorriqueño tendrá una presentación especial bajo el espacio denominado In the Desert, con la que marcará su debut en el festival. Su participación llega después del lanzamiento de La Postal, su primer álbum conceptual, y en medio del reconocimiento que ha recibido por su trayectoria en el reguetón.

Otra de las grandes sorpresas es Madonna, quien regresará a Coachella para presentarse en el escenario Dance Tent. La cantante ya había participado en el festival en 2006, por lo que su regreso se producirá más de dos décadas después de aquella aparición.

El cartel también incluye a Zara Larsson, Kehlani, Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn, Steve Lacy, Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, Tiësto, Martin Garrix, Empire of the Sun, Role Model, Bad Gyal, The Neighbourhood, Becky G, Jisoo, Måneskin y el rapero argentino Milo J, entre otros artistas.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Coachella 2027?

Los organizadores anunciaron que los pases adicionales para Coachella 2027 estarán disponibles este viernes 13 de noviembre, a partir de las 12:00 del mediodía, hora del Pacífico, lo que corresponde a las 3:00 de la tarde en Miami y Colombia. La venta se realizará a través del portal oficial del festival.

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Cabe resaltar que Coachella se celebra en el Empire Polo Club, en Indio, California, y que desde 2012 cuenta con dos fines de semana de presentaciones, con una programación prácticamente idéntica para ambas fechas.

La edición de 2027 también llega después de un año histórico para la música latina en este escenario. En 2026, la colombiana Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel principal del festival, compartiendo esa distinción con Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

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