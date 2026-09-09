Autoridades de Reino Unido descartan un ciberataque tras fallo técnico en el control de tráfico aéreo con miles de vuelos cancelados

El servicio aéreo del Reino Unido se vio afectado este miércoles con la cancelación de casi 400 vuelos en todo el país, mientras el servicio de control de tráfico aéreo se esforzaba por recuperarse de un fallo técnico que descartó como un ciberataque.

Tras la cancelación de 1.746 vuelos el martes a raíz de la interrupción del servicio, otros 399 fueron cancelados el miércoles, la mayoría con origen o destino en el aeropuerto de Londres Heathrow, uno de los aeropuertos con más tráfico de Europa, según la empresa de análisis de aviación Cirium.

Más de 330.000 pasajeros se vieron afectados durante los dos días de interrupciones, de los cuales 155.000 sufrieron la cancelación de sus vuelos, mientras que alrededor de 180.000 experimentaron retrasos, según informó la asociación sectorial Airlines UK.

VEA TAMBIÉN Caos en Reino Unido: más de 1.500 vuelos cancelados tras falla masiva en sistema aéreo o

El jefe de los Servicios Nacionales de Control del Tráfico Aéreo (NATS), Martin Rolfe, afirmó que "en este momento hemos descartado la actividad cibernética" como causa.

"No creemos que haya sido un ciberataque", declaró a la radio BBC.

Rolfe afirmó que NATS llevará a cabo una investigación "muy, muy exhaustiva" para determinar qué fue exactamente lo que causó el incidente.

La aerolínea nacional British Airways anunció que tuvo que cancelar casi 550 vuelos —200 de ellos el miércoles— debido al incidente, que, según indicó, afectó a 85.000 de sus clientes.

El caos en los viajes de esta semana se produjo tras un fallo técnico en julio del año pasado que provocó la cancelación de decenas de vuelos con origen y destino en el Reino Unido, lo que enfureció a los directivos de las aerolíneas.

VEA TAMBIÉN El primer ministro noruego aseguró que el avión del presidente ucraniano Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando viajaba a Oslo o

En 2023, Gran Bretaña sufrió el peor fallo en su sistema aéreo en años, con más de 700.000 pasajeros afectados después de que cientos de vuelos fueran retrasados ​​o cancelados.

Tras mantener conversaciones con Rolfe el miércoles por la mañana, la Secretaria de Transportes, Heidi Alexander, declaró ante los parlamentarios que no creía que el problema fuera "inevitable".

Alexander declaró que había ordenado una revisión independiente para determinar la causa y "garantizar que nuestros sistemas de control de tráfico aéreo puedan llevar a los pasajeros a donde necesitan estar".

Presentará su informe en un plazo de seis meses.

Rolfe declaró a Sky News que aceptaba "toda la responsabilidad", pero se negó a decir si estaba considerando renunciar a su trabajo.

Neal McMahon, director de operaciones de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair, pidió el martes el despido de Rolfe, acusándolo de haber "fallado a los viajeros británicos".

Es improbable que los pasajeros afectados tengan derecho a una indemnización, ya que la interrupción del servicio probablemente se consideró debida a "circunstancias extraordinarias" según las normas sobre los derechos de los pasajeros, según ha declarado el regulador de aviación.

Los aeropuertos de Manchester, Birmingham y Edimburgo también se vieron afectados, principalmente el martes, mientras que el aeropuerto de Dublín anunció la cancelación de decenas de vuelos.

Ryanair ha comunicado que más de 65.000 de sus pasajeros se han visto afectados, con 50 vuelos cancelados, la mayoría el martes.