La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, visitó la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), ubicada en el centro de Caracas, con el propósito de actualizar sus datos.

Al salir de las instalaciones, Machado se acercó a comerciantes y transeúntes que se encontraban en el lugar, a quienes saludó y escuchó.

En uno de los videos registrados, se aprecia a Machado saludando, abrazando e intercambiando palabras con los ciudadanos.

"Hay que trabajar muy duro... Vamos a hacer que este país avance (...) Los quiero mucho, queremos un país donde los jóvenes tengan oportunidad", expresó la apodada 'dama de hierro'.

En medio de los encuentros, un joven se acercó a Machado y le dijo: "Yo te veo y me siento muy feliz de verte, del mensaje que nos das, de todo; de pana, mi fe está intacta (...). Dios te bendiga, no sé qué pasará, pero confío mucho en ti y te quería dar muchas gracias".

La agenda de María Corina Machado tras su regreso a Venezuela (el 25 de octubre de 2026) se centra en impulsar una transición democrática y la reconstrucción del país.

Cabe mencionar que Machado enfrenta diversos riesgos para su integridad física tras su regreso a Venezuela, marcados por la persistencia del aparato represivo del Estado.

En reiteradas ocasiones, diferentes miembros de la dictadura han buscado la manera de hacerle daño.

A pesar de la salida del poder del tirano Nicolás Maduro en enero de 2026 tras su captura y extracción, la dictadura continúa en Venezuela.