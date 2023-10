Crisis eléctrica en Venezuela Apagón eléctrico en mitin de Diosdado Cabello habría llevado a la destitución de un gerente de Corpoelec por "sabotaje"

Diosdado Cabello, VP del Psuv

"Ese es trabajo de ustedes aquí, supervisar esto, no me digan que no saben": Se escucha decir a Diosdado Cabello en vivo en la televisión estatal.