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Delcy Rodríguez

Así fue cínico mensaje de Delcy Rodríguez en apoyo a marchas con las que el régimen quiso apagar la movilización en la que venezolanos pidieron elecciones

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela - EFE
Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela - EFE
Los manifestantes también expresaron en las calles su exigencia para que se facilite el regreso de María Corina Machado.

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, generó cuestionamientos tras pronunciarse sobre las movilizaciones registradas el jueves 22 de octubre en Venezuela.

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Rodríguez envió un mensaje de reconocimiento a las mujeres que participaron en una marcha auspiciada por el régimen que tuvo lugar el mismo día de las manifestaciones en las que los venezolanos salieron a las calles para reclamar una fecha de elecciones y el regreso de María Corina Machado.

¡La Venezuela que no se detiene tiene rostro de mujer!”, escribió Rodríguez en sus redes sociales, donde aseguró que envió un saludo y un abrazo a las venezolanas que salieron a las calles.

En otra publicación, destacó a las mujeres que, según dijo, enfrentan las dificultades con determinación y solidaridad, y llamó a continuar trabajando por el futuro de las próximas generaciones.

Sin embargo, el mensaje contrasta con sus declaraciones sobre la movilización en contra del régimen que tuvo lugar ese mismo día.

Tras reunirse en el Palacio de Miraflores con representantes de la democracia que participan en las conversaciones políticas, Rodríguez afirmó que existen grupos “muy, pero muy pequeños” que, según ella, pretenden incendiar el país y creen que bloquear las calles es la vía para lograr cambios.

Las protestas en contra del régimen se desarrollaron en Caracas y otras ciudades del país, en una de las principales jornadas de movilización nacional de ese sector en casi dos años, según Reuters. Los manifestantes también expresaron su inconformidad ante la falta de una fecha definida para las próximas elecciones presidenciales.

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El pronunciamiento de Rodríguez se conoció después de una nueva ronda de conversaciones políticas entre representantes del régimen chavista y una delegación de la Asamblea Nacional de 2015, liderada por Dinorah Figuera.

Aunque las partes han planteado revisar asuntos relacionados con las garantías políticas y el sistema judicial, el calendario electoral continúa siendo uno de los principales puntos de tensión.

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