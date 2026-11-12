NTN24
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Secuestro
Programa: La Mañana

“Les pido por favor que respeten la vida de mi hijo”: Madre de soldado secuestrado pide su liberación

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
"Eso fue un dolor, un garrotazo", relató Carolina Toro en entrevista exclusiva con NTN24.

También le puede interesar

Soldado secuestrado Bryan Steven Ruiz Toro-Foto: Cortesía
Secuestro

“Les pido por favor que respeten la vida de mi hijo”: Madre de soldado secuestrado pide su liberación

Hermann Tertsch (AFP)
Eurodiputados

"Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela": dice en NTN24 el eurodiputado Hermann Tertsch tras su llegada a Caracas

Presos están en huelga de hambre en Ramo Verde-Foto: NTN24
Presos políticos

“No más torturas”: el grito de los presos políticos que están en huelga de hambre en Ramo Verde

Presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, encara a capturados por las autoridades-Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella

“Se les acabó la fiesta a estos bandidos”: nuevo cara a cara de De la Espriella con criminales

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Regimen chavista

La descarada burla de Diosdado Cabello sobre los presos políticos en Venezuela que causa indignación

Nayib Bukele | Foto: EFE
Nayib Bukele

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exilio por libertad: 105 presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez ofrecen irse del país si son excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Lo último de macrooperativos en Colombia: golpe a las Farc de Iván Mordisco y a los comandos de frontera

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

En Venezuela denuncian amenazas y asesinatos de indígenas por parte de grupos armados colombianos

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

“Les pido por favor que respeten la vida de mi hijo”: Madre de soldado secuestrado pide su liberación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Hermann Tertsch (AFP)
Eurodiputados

"Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela": dice en NTN24 el eurodiputado Hermann Tertsch tras su llegada a Caracas

Presos están en huelga de hambre en Ramo Verde-Foto: NTN24
Presos políticos

“No más torturas”: el grito de los presos políticos que están en huelga de hambre en Ramo Verde

Presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, encara a capturados por las autoridades-Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella

“Se les acabó la fiesta a estos bandidos”: nuevo cara a cara de De la Espriella con criminales

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Regimen chavista

La descarada burla de Diosdado Cabello sobre los presos políticos en Venezuela que causa indignación

Nayib Bukele | Foto: EFE
Nayib Bukele

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Más de Actualidad

Ver más
Lara

Polémica en Lara, Venezuela, por presunto maltrato a un adulto mayor durante cobro de pasaje

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Israel

Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras tiroteo que dejó al menos cinco heridos cerca de Hebrón

Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
Elon Musk

Elon Musk habría ordenado limitar el servicio de Starlink en Ucrania tras conversaciones con la Casa Blanca, según el WSJ

Opinión

Ver más
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Lara

Polémica en Lara, Venezuela, por presunto maltrato a un adulto mayor durante cobro de pasaje

Salomón Rondón, jugador de fútbol | Foto: @Salorondon23
Venezuela

Futbolista venezolano hace historia en México y se convierte en el máximo goleador de su país en la liga MX

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Israel

Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras tiroteo que dejó al menos cinco heridos cerca de Hebrón

Hermann Tertsch (AFP)
Eurodiputados

"Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela": dice en NTN24 el eurodiputado Hermann Tertsch tras su llegada a Caracas

Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
Elon Musk

Elon Musk habría ordenado limitar el servicio de Starlink en Ucrania tras conversaciones con la Casa Blanca, según el WSJ

Manifestaciones en Venezuela - Foto EFE
Manifestaciones

"Presidenciales ya": así ultiman detalles de masiva manifestación mundial por elecciones en Venezuela

Personas disfrutando de una playa en La Guaira (Venezuela) / Edificios devastados en La Guaira - Fotos: Facebook / Instagram
La Guaira

Lamentable contraste: abren al público playas de La Guaira rodeadas de edificios colapsados por los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023