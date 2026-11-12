Secuestro Programa: La Mañana “Les pido por favor que respeten la vida de mi hijo”: Madre de soldado secuestrado pide su liberación noviembre 12, 2026 Por: Redacción NTN24 "Eso fue un dolor, un garrotazo", relató Carolina Toro en entrevista exclusiva con NTN24. También le puede interesar Secuestro “Les pido por favor que respeten la vida de mi hijo”: Madre de soldado secuestrado pide su liberación Eurodiputados "Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela": dice en NTN24 el eurodiputado Hermann Tertsch tras su llegada a Caracas Presos políticos “No más torturas”: el grito de los presos políticos que están en huelga de hambre en Ramo Verde Abelardo de la Espriella “Se les acabó la fiesta a estos bandidos”: nuevo cara a cara de De la Espriella con criminales Regimen chavista La descarada burla de Diosdado Cabello sobre los presos políticos en Venezuela que causa indignación Nayib Bukele Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele Compartir en: