Dinorah Figuera se reunió con Delcy Rodríguez en el tercer ciclo de diálogo: esto se sabe

En las últimas horas, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, sostuvo una reunión con la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores tras el cierre del tercer ciclo de la mesa de diálogo. Juan Pablo Guanipa, reconocido dirigente democrático y exprisionero político, expresó en conversación con El Informativo de NTN24 su desacuerdo con el encuentro.